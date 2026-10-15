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O Grove

CCOO denuncia que O Grove “segue sen aplicar” el acuerdo sobre las horas extraordinarias

El sindicato no descarta acudir a Inspección de Trabajo y recurrir a los mecanismos legales que correspondan

Paula Gil
Paula Gil
15/10/2026 20:30
Imagen del alcalde de O Grove, José Cacabelos
Imagen del alcalde de O Grove, José Cacabelos
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La agrupación sindical denuncia que el Concello continúa sin aplicar el acuerdo sobre el nuevo valor de las horas extraordinarias del personal municipal, negociado a finales de julio y cuya entrada en vigor estaba prevista para el pasado 1 de agosto

Por su parte, el alcalde, José Cacabelos, atribuye el retraso a la falta de los informes necesarios para completar el expediente y confía en que pueda llevarse al Pleno de octubre

Además, asegura que la aplicación del nuevo valor de las horas extraordinarias tendrá carácter retroactivo desde la fecha acordada. 

CCOO califica de grave que un compromiso asumido en la mesa de negociación siga pendiente y reclama que se aclaren los motivos del retraso y los trámites que faltan para hacerlo efectivo. 

El sindicato asegura que ha solicitado formalmente la documentación relativa al acuerdo y a su tramitación. Reclama también que cualquier impedimento se comunique de forma clara y por escrito, sin que pueda convertirse en una justificación para aplazar indefinidamente su cumplimiento. 

Es por eso que CCOO no descarta acudir a Inspección de Trabajo y recurrir a los mecanismos legales que correspondan si no obtiene una solución “inmediata” y una explicación “clara” sobre la tramitación pendiente.

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