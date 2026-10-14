Pichi recorrerá 6.000 kilómetros en bicicleta por Europa para apoyar a la asociación Anedia

A la izquierda, Juan Prieto, más conocido como Pichi Cedida

Juan Prieto, más conocido como Pichi, se prepara para afrontar un nuevo reto solidario sobre dos ruedas.

El vecino de O Grove recorrerá alrededor de seis mil kilómetros en bicicleta desde Rumanía hasta su localidad natal, en una aventura que comenzará el próximo día 17 y que tendrá como principal objetivo dar visibilidad a la diabetes y recaudar fondos para Anedia, la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia.

La iniciativa busca combinar el desafío deportivo con el compromiso social, contribuyendo a la labor que desarrolla la entidad gallega en el acompañamiento y apoyo a las personas jóvenes que conviven con esta enfermedad y a sus familias.

Para ello, Pichi se ha marcado una meta económica de seis mil euros, una cantidad equivalente a los kilómetros que tiene previsto recorrer durante su viaje por Europa.

Su propuesta consiste en conseguir patrocinios de un euro por cada kilómetro, aunque cualquier aportación, por pequeña que sea, será bienvenida. Las personas que deseen colaborar pueden realizar donaciones desde un euro a través de la plataforma ‘Mi grano de arena’, en la campaña habilitada para este reto.

El enlace también está disponible en las redes sociales de ‘Pichibici Solidaria’, la nueva identidad con la que Juan Prieto presenta esta aventura.

Una nueva imagen

El desafío llega con importantes novedades respecto a anteriores iniciativas solidarias. Pichi estrena marca y logotipo propios bajo el mismo nombre que las redes sociales, con los que busca dar mayor visibilidad al proyecto y reforzar su difusión.

Además, contará con un lote de ropa y equipamiento para afrontar el recorrido en las mejores condiciones posibles. Este material ha sido aportado por la web turística local ‘Visitogrove’ y por el concurso de pinchos ‘Pinchanogrove’, que se han sumado a la iniciativa antes incluso de que comience la aventura.

El reto cuenta también con sus primeros apoyos económicos. La Asociación para la Promoción Meca del Turismo (Aprometur) aportará 250 euros para Anedia, una cantidad a la que se suman otros 250 euros donados por el medio deportivo.

De esta manera, la iniciativa arranca con los primeros 500 kilómetros patrocinados y un total de 500 euros comprometidos para la asociación beneficiaria.

Estas contribuciones suponen el primer impulso de una campaña que aspira cada vez a más.