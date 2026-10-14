O Grove reúne a profesionales del sector sanitario en la inauguración del XI Fórum Ries

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño Cedida

La Illa da Toxa se convirtió en un punto de encuentro del sector sanitario con la inauguración del XI Fórum RIES 2026, una cita internacional que reúne a profesionales, empresas e instituciones para analizar los retos y las oportunidades de la innovación en salud.

El encuentro, organizado por el Clúster Saúde de Galicia, se prolongará hasta hoy con un programa de ponencias, mesas redondas y actividades centradas en la transformación del sistema sanitario.

En el acto inaugural, en el que participó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que la comunidad gallega apuesta por un modelo que conecta a los gestores sanitarios con sus investigadores, sus emprendedores y sus pacientes. “Las soluciones solo funcionan cuando se comparten, se contrastan y se construyen entre muchos”, incidió Gómez Caamaño, destacando que las alianzas que se crean en este tipo de encuentros acortan el camino entre las ideas y su aplicación real.

La última jornada permitirá continuar con el intercambio de experiencias y conocimientos entre los distintos agentes del sector, con especial atención a las nuevas tecnologías y a las oportunidades de cooperación para afrontar los desafíos de la asistencia sanitaria.