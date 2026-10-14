Interrupción del suministro de agua por obras en la red en cuatro zonas del municipio

El corte está previsto entre las 09.00 y las 12.00 horas Cedida

La localidad sufrirá hoy una interrupción temporal del suministro de agua debido a la realización de obras en la red.

El corte está previsto entre las 09.00 y las 12.00 horas según ha informado el Concello.

Las zonas afectadas por esta interrupción son Raposeira, Travesía Aguieira, Holanda y Con do Gato, donde los vecinos pueden experimentar problemas de abastecimiento durante el horario previsto para la ejecución de los trabajos.

La formación municipal ha trasladado sus disculpas a los residentes por las molestias que pueda ocasionar esta situación y ha agradecido la comprensión de la comunidad de O Grove mientras se desarrollan las obras.

A esta interrupción se suman los trabajos de renovación integral de la calle Luis Antonio Mestre, que comenzaron ayer en el entorno de la Praza de Arriba y que durante los próximos meses supondrán cambios en la circulación.

La actuación permitirá renovar las redes de abastecimiento y saneamiento así como mejorar el pavimento y crear una plataforma única en este conocido espacio.

Los trabajos se ejecutarán por fases, por lo que los cambios se irán adaptando a medida que avance la intervención.