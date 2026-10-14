Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Interrupción del suministro de agua por obras en la red en cuatro zonas del municipio

Las zonas afectadas son Raposeira, Travesía Aguieira, Holanda y Con do Gato

Paula Gil
Paula Gil
14/10/2026 20:31
El corte está previsto entre las 09.00 y las 12.00 horas
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La localidad sufrirá hoy una interrupción temporal del suministro de agua debido a la realización de obras en la red. 

El corte está previsto entre las 09.00 y las 12.00 horas según ha informado el Concello. 

Las zonas afectadas por esta interrupción son Raposeira, Travesía Aguieira, Holanda y Con do Gato, donde los vecinos pueden experimentar problemas de abastecimiento durante el horario previsto para la ejecución de los trabajos. 

La formación municipal ha trasladado sus disculpas a los residentes por las molestias que pueda ocasionar esta situación y ha agradecido la comprensión de la comunidad de O Grove mientras se desarrollan las obras. 

A esta interrupción se suman los trabajos de renovación integral de la calle Luis Antonio Mestre, que comenzaron ayer en el entorno de la Praza de Arriba y que durante los próximos meses supondrán cambios en la circulación

La actuación permitirá renovar las redes de abastecimiento y saneamiento así como mejorar el pavimento y crear una plataforma única en este conocido espacio. 

Los trabajos se ejecutarán por fases, por lo que los cambios se irán adaptando a medida que avance la intervención.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620