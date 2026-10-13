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O Grove

El Concello acerca la educación afectiva a los más pequeños con un cuentacuentos teatralizado

La muestra se celebra este viernes en la Biblioteca Municipal a las 17.30 horas

Paula Gil
Paula Gil
13/10/2026 21:30
Fachada de la Biblioteca Municipal de O Grove
Cedida
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La Biblioteca Municipal de O Grove acogerá este viernes el cuentacuentos teatralizado ‘Aprendendo a querer’, una propuesta de Trinketrinke Teatro dirigida al público familiar y especialmente a los niños a partir de cuatro años. 

La actividad busca acercar a los más pequeños al mundo de las emociones y los afectos a través de una representación que combina narración e interpretación teatral. 

El espectáculo está protagonizado por los ratones de Lonxedetodo, los personajes con los que Trinketrinke Teatro desarrolla sus propuestas de animación a la lectura. 

A través de sus historias, los asistentes podrán aproximarse a cuestiones relacionadas con la educación afectivo-sexual y la importancia de cultivar relaciones saludables desde la infancia. La iniciativa parte de la idea de que una buena salud afectiva resulta fundamental para el bienestar y el desarrollo personal. 

Además, pretende contribuir a que los niños aprendan a reconocer sus emociones, comprender los vínculos con los demás y detectar comportamientos o relaciones poco saludables, adaptando estos contenidos a su edad mediante un formato cercano y entretenido.

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