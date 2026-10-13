El Concello acerca la educación afectiva a los más pequeños con un cuentacuentos teatralizado

Fachada de la Biblioteca Municipal de O Grove Cedida

La Biblioteca Municipal de O Grove acogerá este viernes el cuentacuentos teatralizado ‘Aprendendo a querer’, una propuesta de Trinketrinke Teatro dirigida al público familiar y especialmente a los niños a partir de cuatro años.

La actividad busca acercar a los más pequeños al mundo de las emociones y los afectos a través de una representación que combina narración e interpretación teatral.

El espectáculo está protagonizado por los ratones de Lonxedetodo, los personajes con los que Trinketrinke Teatro desarrolla sus propuestas de animación a la lectura.

A través de sus historias, los asistentes podrán aproximarse a cuestiones relacionadas con la educación afectivo-sexual y la importancia de cultivar relaciones saludables desde la infancia. La iniciativa parte de la idea de que una buena salud afectiva resulta fundamental para el bienestar y el desarrollo personal.

Además, pretende contribuir a que los niños aprendan a reconocer sus emociones, comprender los vínculos con los demás y detectar comportamientos o relaciones poco saludables, adaptando estos contenidos a su edad mediante un formato cercano y entretenido.