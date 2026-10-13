Cacabelos pide “paciencia” ante el comienzo de las obras de Luis Antonio Mestre

Imagen de la calle Luis Antonio Mestre en O Grove Mónica Ferreirós

Las obras de renovación integral de la calle Luis Antonio Mestre ya están en marcha con el inicio de los trabajos en el entorno de la Praza de Arriba.

La actuación permitirá renovar las redes de abastecimiento y saneamiento así como mejorar el pavimento y crear una plataforma única en este conocido espacio.

El desarrollo de las obras implicará restricciones de tráfico y modificaciones en los accesos a diferentes puntos de la zona urbana. Los trabajos se ejecutarán por fases, por lo que los cambios en la circulación se irán adaptando a medida que avance la intervención.

Cambios en la circulación

El tramo de la calle Luis Antonio Mestre afectado por las obras permanecerá cortado al tráfico.

Para facilitar la movilidad durante este periodo, se han habilitado itinerarios alternativos y se han modificado algunos sentidos de circulación. En concreto, la calle Castelao se habilita temporalmente para facilitar el acceso al instituto, a los centros sanitarios y a las instalaciones deportivas.

Mientras tanto, la calle Teniente Domínguez es la alternativa recomendada para acceder al centro urbano. También se introducen cambios de sentido en las calles Pablo Iglesias y Rúa da Praza, con el objetivo de facilitar los accesos a las zonas de O Corgo, el hospital y San Antón.

En cuanto a las vías de Jaime Solá y Luis Seoane, el acceso se realizará a través de Castelao y Concepción Arenal. Por su parte, el acceso a Montiño de Abaixo queda restringido a los residentes.

Paciencia y comprensión

La intervención tiene como objetivo renovar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, mejorar el estado del pavimento y transformar el espacio de la Praza de Arriba mediante la creación de una plataforma única. Ante las posibles molestias derivadas de las obras, desde el gobierno local reclaman benevolencia y tolerancia durante los próximos meses.

“Pido comprensión y un poco de paciencia a los vecinos y vecinas de O Grove porque durante varios meses les vamos a cambiar la forma de movilidad y de tráfico pero es una obra muy necesaria”, expresó el alcalde del municipio meco, José Cacabelos.

Asimismo, se informará también de los próximos cambios en la circulación a medida que avancen las distintas fases de la obra.