‘Berce do son’ llega a O Grove con una propuesta musical dirigida a la primera infancia

De izquierda a derecha, Katerina Linke y Susana Blanco Cedida

La música y el universo marino se darán la mano en O Grove con ‘Berce do son’, una propuesta musical inmersiva dirigida a la primera infancia que permitirá a los más pequeños descubrir nuevas melodías y sensaciones junto a sus familias.

La actividad se celebrará el viernes 23 de octubre, a las 17.30 horas, en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey y estará destinada a niños y niñas de uno a cuatro años acompañados de una persona adulta.

El espectáculo correrá a cargo de la violonchelista Susana Blanco y la pianista Katerina Linke, que proponen una experiencia en la que la música se convierte en una herramienta para estimular los sentidos y despertar la curiosidad desde las primeras etapas de la vida.

El mar constituye el eje central de la iniciativa, tanto desde el punto de vista sonoro como visual y sensorial, creando una atmósfera evocadora en la que los asistentes podrán explorar diferentes estímulos. Uno de los elementos diferenciadores del proyecto es que no plantea el concierto como una actividad en la que el público se limita a escuchar.

Por el contrario, los bebés y sus familias forman parte de la experiencia y pueden interactuar con la propuesta a través de pequeñas cestas con materiales sonoros y sensoriales.