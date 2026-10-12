A Festa do Marisco asina unha edición histórica que supera todos os rexistros con 215.273 tíckets vendidos
A recadación sitúase en 1,4 millóns de euros nunha multitudinaria LXIII edición
A Festa do Marisco fai historia cunhas cifras de venda que superan con creces os mellores números rexistrados ate agora. Así o indicaron hoxe dende a organización do evento, nunha LXIII edición que logrou despachar 215.273 tíckets.
Estas cifras supoñen unha recadación de 1.441.075 euros millóns de euros, “unha facturación nunca vista na cita gastronómica, e que sobrepasa con folgura as cifras de 2023”. Aquela edición coroarase como histórica, con 186.098 tíckets. No 2025, aínda que a recadación foi superior, as cifras de venda quedaron en 177.146 unidades.
O desglose en elaboracións máis demandadas quedou ademais do seguinte xeito. O polbo, 12.004 pratos; as zamburiñas, 10.736 racións; o arroz de mariscos, 10.333; e as navallas 9.887 unidades. Asina bos datos tamén o mexillón ao vapor con 7.700 pratos despachados.
A satisfacción no goberno é total, dada a afluencia de visitantes que pasaron polo recinto, que se estiman entre 150.000 e 170.000, con moi boas críticas sobre o produto degustado, segundo confirmaron moitos deles.
Esgotados
A materia prima aguantou o tirón ata o último día, a excepción do camarón que xa se esgotou o domingo, ao igual que os vasos reutilizables coa imaxe do cartel de Pablo Ozo, trala venta de 30.556 unidades. Na última xornada esgotáronse as previsións de empanada, navallas, mexillóns tigre, croquetas, percebes e incluso algún postre.
Os resultados superan todas as expectativas feitas e confirman que a Festa do Marisco é un produto turístico en si mesmo, que non deixa de medrar. “Foi unha festa de récord, unha festa que rompeu as expectativas máis positivas”, dixo o alcalde, José Cacabelos, alabando o traballo do persoal unha vez máis, e agradecendo aos visitantes que se achegaron á Praza do Corgo.
O rexedor recoñece que a previsión apuntaba a que fora unha gran festa, sobre todo pola ponte festiva, “pero a realidade supera calquera estimación”, salientou
“O sábado e o domingo foron dous días históricos na Festa do Marisco, e xa non sabemos canto pode acoller O Grove nun día”, di. Cacabelos fixo fincapé tamén en que o éxito radica na sostibilidade, na calidade e no produto, “que fai posibe atraer a persoas de toda España e tamén público internacional no mes de outubro”, sinalou. O alcalde amósase igualmente satisfeito con que o evento se teña espallado por toda a localidade.
En canto á procedencia de visitantes internacionais, os datos recollidos dende a Oficina de Turismo apuntan a países como Alemania, Irlanda, Polonia, Arxentina, Reino Unido, Portugal, Australia, Francia, Luxemburgo, Bélgica e Andorra.