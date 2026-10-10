Lola Gondar reivindica el marisqueo tras recibir la Centola de Ouro

Un momento de la gala Gonzalo Salgado

O Grove rindió homenaje a varias personas y entidades vinculadas a la localidad con la entrega de las Centolas de Ouro, uno de los actos destacados de la Festa do Marisco.

Entre las homenajeadas de esta edición se encuentra Lola Gondar, exvicepatrona de la Cofradía de Pescadores San Martiño y antigua responsable de la agrupación de mariscadoras a pie durante dos décadas, que afrontó el reconocimiento con ilusión y sorpresa.

En declaraciones a este medio antes de la celebración, reconoció que no esperaba recibir este galardón, aunque admitió que había sido una sorpresa muy agradable.

Gondar aprovechó la ocasión para poner el foco en la riqueza de los recursos marinos de la localidad meca y en el trabajo de quienes se dedican al marisqueo. «Os nosos produtos son os mellores do mundo, temos de todo», asegura, convencida de que la calidad del marisco local constituye uno de los grandes valores del municipio.

Como profesional del sector, defiende este género con orgullo y recuerda que la actividad vinculada a la ría representa una fuente de ingresos muy importante para toda la localidad. Por este motivo, considera fundamental que se reconozca el esfuerzo de las personas que trabajan en el mar.

Reclama también que se ponga en valor la labor del marisqueo y se garantice que quienes se dedican a esta actividad puedan contar con sueldos dignos. Una reivindicación que invita a mirar más allá del producto que llega a las mesas para reconocer también a quienes hacen posible que la gastronomía marinera siga siendo una de las principales señas de identidad de O Grove.

La relación de Lola Gondar con la Festa do Marisco no se limita al reconocimiento recibido. La mariscadora asegura que le encanta esta celebración y que acude todos los días para disfrutar del ambiente que se genera en el municipio. Una costumbre que le permite observar de cerca el movimiento que provoca la fiesta y la expectación que despiertan los productos del mar entre vecinos y visitantes.

Para Gondar, la celebración supone una oportunidad para mostrar la calidad de los recursos de la ría y la importancia que tienen para la economía local y para recordar el peso que el mar y las actividades vinculadas a él mantienen en la historia y en el presente de la localidad.