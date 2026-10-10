La marea “pesca” a dos coches aparcados en el puerto de O Grove

Los coches estuvieron amenazados por la subida del agua Cedida

La subida de la marea sorprendió esta tarde a dos vehículos aparcados en O Corgo, en las inmediaciones del Marisco. Un problema recurrente, sobre todo, en verano, pero también durante la cita gastronómica, donde la llegada de turistas y la falta de sitios para estacionar deja esta estampa.

Los responsables de los vehículos pudieron retirarlos de la zona cuando el agua ya ocupaba parte de los turismos ante la voz de alerta dado por algunos de los vecinos y asistentes a la fiesta.