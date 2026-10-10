El artista grovense Diego Vites firmará el cartel de la Festa do Marisco de 2027

Presentación del cartel ganador Cedida

O Grove anunció el cartel de la próxima edición de la Festa do Marisco, la número sesenta y cuatro. El autor no es otro que el artista local Diego Vites. Una imagen en la que recrea el ambiente típico de la taberna popular, “onde penso que foi realmente o xerme da Festa do Marisco”, señaló el autor. Es además una atmósfera que le interesa, porque era un lugar donde se hacía mucha producción escultórica popular con restos de marisco o restos de aparatos, algo que aparece reflejado en el propio cartel, donde también se aprecia el centollo con la taza de vino y un plato de almejas.

“Eu non son deseñador e non traballo tanto ese campo, así que decidín afrontalo dende a miña práctica que ao final é a pintura”, señaló Vites, que encara el encargo con ilusión y también como un reto. Además, se inspiró en la colección de postales antiguas de José Luis Sáez e incluso una de esas imágenes aparece recogida en el fondo del cuadro. De igual modo, para su elaboración, huyó del digital, pero utilizó la tipografía Fontoira, creada por Rubén Prol y Lino Prieto e inspirada en los bocetos originales del marinero Ricardo Fontoira, que complementa a la obra. Para la maquetación contó con la compañera Sol Álvarez, quien ayudó en la construcción del afiche.

El alcalde, Jose Cacabelos, y la concejala de Turismo, María López, presentaron el cartel frente a la estatua de la familia mariscadora, en la Praza do Corgo, junto con el artista, y ante el aplauso y reconocimiento del público que allí se congregó. El afiche quedó prendido en la vela de una de las dornas expuestas por los Amigos de la Dorna Meca. El diseño pega un giro de trescientos sesenta grados respecto al cartaz actual, volviendo en cierta manera a los orígenes de la fiesta.