O Grove apura los últimos días de una Festa do Marisco que encara su recta final

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, estuvo presente en las Xornadas Gastronómicas de Emgrobes Cedida

La Festa do Marisco encara ya la recta final de una nueva edición. Después de varios días de actividades, gastronomía y música, O Grove se prepara para afrontar el último tramo de una celebración que mantiene hasta el próximo lunes su apuesta por el producto del mar y que todavía guarda algunas de sus citas más destacadas.

El segundo fin de semana llega cargado de propuestas. La programación reserva para mañana una de las jornadas más completas, con la presentación del cartel del próximo año, el concierto de la Banda de Música de O Grove, el concurso de platos de mejillón de Amegrove y la actuación de la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño.

La noche tendrá como protagonistas a Carlos Sadness y a Dj Manu TF, además de la ya tradicional Noite Meiga y la gran queimada. El domingo continuará el ambiente festivo con la presencia de la charanga Fanfarria Furruxa y nuevas actividades infantiles.

La jornada tendrá también como principal reclamo musical la actuación de Dorian, que cerrará la noche en el escenario de los conciertos de la Festa do Marisco.

Será, por tanto, un fin de semana clave para una celebración que durante estos días ha vuelto a convertir O Grove en uno de los grandes puntos de encuentro gastronómico de las Rías Baixas.

Las carpas seguirán concentrando buena parte de la atención de vecinos y visitantes, con una oferta basada en los productos de las rías y acompañada por una programación que combina música, tradición y actividades para todos los públicos.

La recta final servirá también para recuperar algunas de las estampas más características de la celebración. El folclore, los pasacalles y las actividades vinculadas a la tradición gallega compartirán protagonismo con las propuestas gastronómicas y los conciertos, antes de que el lunes llegue el cierre de esta edición.

La localidad mantiene así una elevada expectación ante las últimas jornadas de celebración, en las que vecinos y visitantes volverán a acercarse hasta el recinto para disfrutar de la gastronomía y de las actividades que giran alrededor de la cita.

Todo apunta a un cierre multitudinario para una edición que vuelve situar a el marisco en el centro de todas las miradas.

El sabor del mar sobre la mesa con un showcooking

La gastronomía también fue protagonista en el municipio meco con las XVIII Xornadas Gastronómicas ‘A cociña do mar’, organizadas por Emgrobes en el marco de la Festa do Marisco.

El evento se desarrolló en el Mirador da Lonxa y dio a conocer a través de un showcooking especies como la escupiña, el muxo y la volandeira, que fueron cocinadas por los chefs Manuel Domínguez, Alberto Sobral y Rocío Garrido.

El evento contó con la presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que se desplazó hasta O Grove para participar en esta actividad que busca poner en valor los productos de las rías y las posibilidades que ofrece la cocina vinculada al mar además de destacar la labor del sector pesquero.