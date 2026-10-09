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O Grove

El CMDC Breogán inaugura la cuarta edición de la exposición ‘Imáxenes con acento Meco’

La muestra reúne un total de 24 piezas, seis por cada participante. Estará disponible hasta el 16 de noviembre

Paula Gil
Paula Gil
09/10/2026 20:00
Imagen de la inauguración de la pasada edición
Imagen de la inauguración de la pasada edición
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El CMDC Breogán inaugurará el próximo viernes 16 de octubre la cuarta edición de la exposición fotográfica ‘Imáxenes con acento Meco’, una propuesta que invita a descubrir diferentes perspectivas del municipio a través de la mirada de cuatro fotógrafos. 

La muestra, que podrá visitarse en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey hasta el 16 de noviembre, reunirá un total de 24 obras, seis por cada participante. Las imágenes ofrecerán distintas formas de observar y representar O Grove, reflejando la visión personal de sus autores a través de sus cámaras. 

Los fotógrafos que participan en esta cuarta edición son Ángel M. Varandela, Esteban Cabaleiro, Javier Lapido y Josebe Arrillaga. Con esta iniciativa, el CMDC Breogán continúa apostando por la fotografía como una forma de expresión artística y por la difusión de imágenes que ponen en valor el municipio desde diferentes puntos de vista. 

Además de la exposición fotográfica, ya trabajan en la organización de las actividades previstas para celebrar el Samaín, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre

Entre las propuestas ya anunciadas figuran un concurso de calabazas, un concurso de disfraces y el tradicional Desfile de Ánimas, contribuyendo a la celebración de esta festividad.

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