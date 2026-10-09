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O Grove

El auditorio acoge el recital de piano ‘Pasión de falla’ el 17 de octubre

Las invitaciones pueden recogerse en la biblioteca municipal del 13 al 16 de octubre o en el propio auditorio el día del evento

Paula Gil
Paula Gil
09/10/2026 20:00
Cartel oficial del recital
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El Auditorio Municipal acogerá el próximo sábado 17 de octubre el recital de piano ‘Pasión de Falla’, a cargo del pianista José Luis Nieto

La actuación acercará al público algunas de las obras más destacadas del compositor gaditano Manuel de Falla

El programa incluirá tres piezas especialmente reconocidas del repertorio del músico español: ‘El sombrero de tres picos’, ‘El amor brujo ‘y ‘Fantasía Bética’. 

Todas se interpretarán en adaptaciones para piano realizadas por el propio José Luis Nieto, que ofrecerá así su particular visión de estas composiciones. 

Considerado uno de los pianistas españoles más destacados de su generación, Nieto combina el virtuosismo interpretativo con su faceta como compositor y se ha consolidado como una figura relevante de la música española dentro y fuera del país. 

Las invitaciones para asistir al recital podrán recogerse en la Biblioteca Municipal de O Grove entre los días 13 y 16 de octubre

También será posible retirarlas en el propio auditorio el sábado 17 de octubre, entre las 19.30 y las 20.30 horas. 

Con la obra ‘Pasión de Falla’, la agenda cultural del municipio meco incorpora la música clásica a su programación con una propuesta centrada en la obra de uno de los grandes compositores españoles.

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