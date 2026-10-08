Nueva gala de las Centolas de Ouro pone a O Grove de celebración y promociona la riqueza del municipio

Celebración de la gala de una edición anterior MÓNICA FERREIRÓS

La Festa do Marisco vivirá hoy una de sus citas más especiales con la celebración de la gala de las Centolas de Ouro, que tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde en el Auditorio Municipal.

La ceremonia vuelve a reconocer a personas, colectivos o entidades vinculadas de una u otra manera con O Grove y con la promoción y defensa de la localidad, en un acto que se ha convertido en una de las citas más señaladas dentro del programa de la fiesta.

Las Centolas de Ouro representan uno de los principales reconocimientos que se entregan durante estas celebraciones y permiten poner en valor cada año diferentes trayectorias y aportaciones. La gala reunirá a representantes de la vida social, cultural y política de la localidad, además de familiares y allegados de los homenajeados.

La entrega de estos galardones se celebra cuando la Festa do Marisco encara ya su recta final después de varios días en los que la gastronomía, la música y las actividades vinculadas a la tradición marinera han vuelto a convertir O Grove en uno de los principales encuentros de las Rías Baixas.

La cita arranca a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal, donde las Centolas de Ouro volverán a poner el acento en las personas y colectivos que contribuyen a mantener y proyectar el nombre de O Grove.

En esta edición los galardones recaen en dos personas y dos entidades. Entre los reconocidos se encuentra Antonio Devesa, conocido como ‘Tolín’, una figura estrechamente vinculada al deporte náutico y que a día de hoy sigue en activo.

También será distinguida Lola Gondar, exvicepatrona de la Cofradía de Pescadores San Martiño y antigua responsable de la agrupación de mariscadoras a pie durante dos décadas.

En el apartado colectivo una de las Centolas de Ouro será para ‘El Moderno’, establecimiento familiar que este año alcanza el siglo de historia. El negocio comenzó su actividad en 1926 y, cuatro generaciones después, continúa ligado a la gastronomía local.

Completa la lista de premiados el ForoAcui, referente en Galicia en el ámbito de la investigación sobre los recursos marinos y la acuicultura. Desde su creación se ha convertido en punto de encuentro para investigadores y profesionales del sector, abordando los retos presentes y futuros.

Con estos cuatro reconocimientos se vuelve a poner el foco en distintas formas de representar al municipio: desde el deporte y el mundo del mar hasta la gastronomía, pasando también por la tradición empresarial y la investigación marina.