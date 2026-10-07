La Festa do Marisco expande su proyección internacional y recibe este año visitantes, incluso, de Sudáfrica

Acto del anuncio del fallo del jurado Gonzalo Salgado

El XXI Premio Europeo de Gastronomía Tradicional Lola Torres irá a parar al restaurante compostelano Pazo Nogueira, como reconocimiento por su “extraordinaria trayectoria en la conservación, promoción y transmisión de la cocina tradicional gallega y la continuidad de una tradición familiar que se mantiene viva desde 1840”, según reconoció el jurado. Así lo anunció la Fundación Amigos de Galicia, que convoca este premio en colaboración con el Concello de O Grove, Turismo de Galicia y el Centro Superior de Hostelería.

Actualmente, Eduardo y Damián Paz, quinta y sexta generación de la familia, mantienen en este centenario restaurante una forma de entender la restauración basada en el producto, la temporada y el respeto por el recetario tradicional. Entre sus elaboraciones se encuentran pescados y mariscos, carnes, caza, cocido o lamprea, además de uno de los platos más ligados a la identidad del establecimiento situado en el barrio de O Castiñeiriño: la cabra guisada.

Durante el acto, Rafael Mourelos Rodiño, hostelero de O Grove y representante de la familia de Lola Torres en el jurado, quiso realizar un reconocimiento especial a Lola Ochoa, que se jubila este año, como una pieza fundamental del engranaje de la fiesta, recordando además su papel en los primeros tiempos del Marisco como la mujer encargada de adquirir el producto destinado a la celebración.

Su intervención permitió recuperar la memoria de una figura estrechamente relacionada con los orígenes de la fiesta y poner también en valor el papel desempeñado por las mujeres en la historia de la gastronomía y del sector del mar en O Grove.

Carácter internacional

El presidente de la Fundación Amigos de Galicia, Ramiro Varela, se sumó a este reconocimiento y destacó el valor que adquiere actualmente la Festa do Marisco como escaparate y herramienta de promoción de los productos de las rías, precisamente en un momento en el que algunas especies tradicionalmente ligadas a la gastronomía gallega están experimentando una importante reducción de su presencia, como el berberecho o la almeja babosa y fina, afectados por distintos factores ambientales. El propio fallo del premio recoge esta preocupación y subraya la necesidad de preservar las rías para garantizar la continuidad de este patrimonio natural.

En este sentido, el alcalde, José Cacabelos, subrayó la dimensión alcanzada por la cita gastronómica, consolidada como uno de los grandes referentes gastronómicos a nivel nacional, además de su creciente proyección internacional. De hecho, como ejemplo de esa dimensión internacional, señaló que este año se ha registrado incluso la presencia de visitantes procedentes de Sudáfrica, entre otros países.

Programación

Lo cierto es que la carpa del Marisco se prepara para vivir su fin de semana grande, que se alargará hasta el lunes, festivo nacional, por lo que se espera una importante afluencia de público. En cuanto a las actividades paralelas, Emgrobes inaugurará mañana, a partir de las seis, con el objetivo de promocionar productos del mar menos conocidos. En esta edición, el cocinado estará protagonizado por la escupiña, también llamada carneiro, el muje y la volandeira.

En cuanto a los conciertos del Marisco, mañana será el turno del grupo grovense ‘Caballito’. Además, las pandereteiras de Adro Vello ambientarán las carpas con una actuación al final de la tarde, que pondrá la nota musical a una nueva jornada de degustación del marisco.