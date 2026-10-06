El mal tiempo no frena al Marisco: las ventas ya rompieron la barrera de las 80.000 raciones servidas

Puestos de comida en la Festa do Marisco de O Grove Gonzalo Salgado

La Festa do Marisco suma y sigue. El mal tiempo vivido ayer no frenó la afluencia de comensales que se dieron cita en la carpa gastronómica situada en la Praza do Corgo y las raciones vendidas ya superaron la barrera de las 80.000.

El listado de los productos más vendidos continúa liderado por el pulpo á feira tapa de la que ya se despacharon –con los datos de ayer al mediodía– un total de 4.457 raciones. Le sigue el arroz con marisco, que escala posiciones tras estas últimas jornadas con u total de 3.903, seguidas de cerca `por las zamburiñas 3.872 y las navajas con 3.718. Si se suman todas las tapas protagonizadas por el mejillón, ya que se ofertan en vinagreta, al vapor o la receta conocida como tigre, este molusco se situaría en primera posición, superando incluso al pulpo.

Por el otro lado, las raciones que parece que menos atraen a los comensales son las almejas al natural, que vendieron únicamente 239 raciones.

Momentos de la inauguración de la Festa do Marisco de O Grove Gonzalo Salgado

Programa

La jornada de hoy está marcada por la entrega del XXI Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía que se celebra a partir de las doce de la mañana en la Sala das Cunchas del Concello. En esta ocasión, son más de setenta los restaurantes de diferentes puntos de España los que optan a este galardón diseñado para poner en valor la cocina tradicional y el trabajo desarrollado por establecimientos que mantienen vivo el recetario, los productos y las formas de cocinar propias de sus territorios.

En cuanto a la música, los encargados de poner la banda sonora será el grupo local A Banda do Sequío.

Mañana, además de en la carpa gastronómica de O Corgo, la exaltación de los productos del mar se trasladará hasta el Mirador de la Lonxa de la Cofradía de Pescadores gracias a la celebración de las XVIII Xornadas Gastronómicas ‘A cociña do mar’ organizadas por Emgrobes. En esta ocasión los chefs de los restaurantes Senlleiro y Caralludo by Chuchi, Manuel Domínguez y Alberto Sobra, acompañados por la cocinera Rocío Garrido, se encargarán de preparar tapas basadas en la volandeira, el muxo y el carneiro.

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Las pandereteiras de Adro Vello y la banda Caballito sonarán por la tarde y por la noche

Centolas de Ouro

El fin de semana comenzará con la Gala de entrega de las ‘Centolas de Ouro’ que tendrá lugar el viernes a las ocho de la tarde en el auditorio. A partir de las diez y media sonarán Sanguijuegas del Guadiana.

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El sábado se celebrará, entre otras cosas el Concurso de Platos de Mejillón de Amegrove y la Noite Meiga. Al día siguiente, al escenario se subirá el grupo Dorian y, para poner la guinda al pastel de esta edición Festa do Marisco, la carpa se llenará de trajes tradicionales y música de Fanfarria Furruxa.