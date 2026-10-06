El Concello mejorará la iluminación de las pistas de pádel del pabellón por 6.000 euros

Dos usuarios en las pistas de pádel del pabellón de O Grove

El Concello de O Grove tiene previsto mejorar la iluminación de las pistas de pádel instaladas en el Pabellón Novo con un presupuesto de 6.000 euros. El concejal de Deportes, Quito Parada, señala que la licitación se publicará en los próximos días y el objetivo es que los trabajos puedan hacerse "antes de rematar outubro".

Parada señala que esta mejora en las instalaciones se debe a una reclamación que hacen tanto los socios del club de pádel como los usuarios de las pistas "dende hai tempo". En este sentido, el concejal señala que, "sobre todo en dúas das tres pistas" la iluminación pasadas, por ejemplo, las ocho de tarde es "moi mala" debido al estado en la que se encuentran las actuales luminarias.

Del mismo modo, Parada indica que está previsto que se dote de una nueva zona de almacenamiento para el club de pádel. Sin embargo, esta obra, no tiene los mismos plazos que la iluminación, es por ello que se espera que se haga después.

Campo de fútbol

Por otro lado, y tras ser preguntado en la última sesión Plenaria por parte del grupo municipal de Esquerda Unida, el concejal de Deportes también indicó que se revisará la totalidad de las barandillas del campo de fútbol Monte da Vila para proceder al cambio de las que se encuentren en mal estado.

Parada señala que ya mantuvo contacto con alguna empresa para solicitar el presupuesto de estos trabajos y que está pendiente de pedir otros para, finalmente, llevar a cabo esta sustitución.

En el plan, indica, se incluye también el cambio del sistema de entrada en la zona de ambulancias, ya que indica, actualmente es una barandilla común y se pretende instalar un acceso de corredera.

Estos trabajos, cuenta, se llevarían a cabo en diciembre, momento en el que están previstas las obras de mejora del terreno de juego con ayuda de la Diputación de Pontevedra.