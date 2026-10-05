O Grove aumentará la vigilancia en el parque infantil de Rons para evitar nuevos destrozos

Imagen de archivo del parque infantil de Rons Visitogrove

El Concello de O Grove anunció en la última sesión Plenaria que ampliará la vigilancia por parte de la Policía Local en el parque infantil de Rons para evitar nuevos destrozos.

Esta decisión fue tomada después de que el partido de Esquerda Unida, en el momento de ruegos y preguntas del Pleno, expusieses que, tras las últimas obras realizadas en este espacio, unos vándalos "reventaran" parte del parque.

Desde el partido de la oposición señalaron que son muchos los vecinos y vecinas de la zona los que, al ver a niños o niñas haciendo un mal uso de la zona infantil llaman a la Policía Local pero, que pocas veces, los agentes acuden al lugar.

Es por ello que, el alcalde de la localidad, José Cacabelos, señaló que desde el gobierno local reforzarán la vigilancia por parte de la Policía y, además, analizarán la forma de poder tomar otras medidas para evitar que "rapaces dunha idade que non é para o parque" entren en las instalaciones y las rompan o vandalicen.

Plan de acondicionamiento

El Concello meco mantiene activo, actualmente, un plan de mantenimiento y conservación de los diferentes parques infantiles ubicados en el municipio.

Algunos de los trabajos culminados corresponden, al citado parque infantil de Rons pero, también, al cambio del césped artificial en As Baladas o el repintado y mantenimiento de los columpios que están disponibles en las instalaciones de O Corgo.

Estos trabajos, que se realizan por parte de personal municipal, está previsto que lleguen a todos y cada uno de los parques infantiles de la localidad y se financia con el remanente de tesorería.