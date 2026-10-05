El buen tiempo anima las compras en la feria de oportunidades de O Grove

Clientes en uno de los puestos de la feria Grovestock Gonzalo Salgado

El éxito de la Feria do Marisco, con más de 400.000 euros recaudados en las cuatro primeras jornadas, se extrapola a las actividades complementarias a este evento. Una de ellas es la feria de oportunidades 'Grovestock' organizada por la asociación de empresarios Emgrobes.

Un total de catorce puestos abrieron sus puertas el pasado viernes a las once y media de la mañana y, durante todo el fin de semana, recibieron la visita de cientos de visitantes que se tradujeron en ventas para el sector del comercio local.

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"O resultado é bastante satisfactorio por parte dos diferentes establecementos" señalan desde la asociación.

Segunda cita

Tras estas primeras jornadas, la feria de oportunidades instalada en la Praza do Corgo volverá a abrir sus puertas el fin de semana para ofertar productos de la mejor calidad a precios especiales. Ropa de mujer, de hombre y de niño, complementos, artesanía galega, calzado, peletería, juguetes o regalos, son algunos de los artículos que se encuentran en estos catorce puestos.

Grovestock estará disponible desde el viernes hasta el domingo, en horario desde las once de la mañana hasta las diez de la noche, de manera ininterrumpida. Además, el lunes también abrirá en horario de mañana.

Xornadas gastronómicas

Emgrobes, además, organiza durante la Festa do Marisco una nueva edición de las Xornadas da Cociña do Mar. En esta ocasión, el showcooking será el jueves en el Mirador da Lonxa da Cofradía de Pescadores.

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Los protagonistas del evento serán la escupiña, también llamada carneiro, el muxo y la volandeira, que serán cocinadas por los chefs Alberto Sobral, Manuel Domínguez y Rocío Garrido.