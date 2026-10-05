El artista nominado a los Grammys Latinos, Manuel García, actúa este mes en el Náutico

El cantautor chileno, Manuel García, durante un concierto Facebook del artista

El cantautor chileno, Manuel García, nominado a los Grammys Latinos por la banda sonora original de la serie ‘La casa de los espíritus’, se subirá el próximo sábado día 24 de octubre al escenario del Náutico de San Vicente.

Este directo supondrá la primera vez que el artista latino actúa en Galicia y, además, una de las tres únicas fechas que tiene en España junto a los eventos que tiene programados en las ciudades de Barcelona y Tenerife.

El cantante, que inició su carrera como solista en el año 2003 tras formar parte del grupo Mecánica Popular, cuenta en su haber con diferentes premios como el entregado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de su país, Chile, o las nominaciones a los Premios Pulsar como mejor artista pop y canción del año.

Su discografía y estilo hace que lo comparen en muchas ocasiones con el artista Silvio Rodríguez, con el que colaboró en innumerables ocasiones.

Los interesados en asistir a este concierto único en Galicia ya pueden comprar sus entradas a través de la página oficial del local. El precio de cada una de ellas es de quince euros, con los gastos de gestión incluidos. Está previsto que el directo comience a las siete de la tarde.