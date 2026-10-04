La Festa do Marisco vende más de 63.000 tickets en cuatro días, lo que supone 416.653 euros de recaudación

Colas en las cajas de la Festa do Marisco Gonzalo Salgado

La Festa do Marisco de este año parece estar destinada a romper con todos los récords. La cita gastronómica de O Grove en sus primeros tres días –datos contabilizados hasta ayer a las cuatro y media de la tarde– llevaba despachados un total de 63.067 tickets, lo que se traduce en una recaudación de 416.653 euros.

Estas cifras, indican desde la organización, superan a las mismas jornadas del año anterior, edición que finalmente terminó con 177.000 tickets vendidos y el ingreso de 1,1 millones de euros.

El alcalde meco, José Cacabelos, se muestra “sorprendido” con estos datos recogidos estas primeras jornadas y señala que “só me queda dicir grazas, a toda a xente de Galicia que se achega, a toda a xente do Salnés, aos nacionais e aos de outros países como Francia ou Bélxica”, Además, el edil señala que “a Festa do Marisco é un produto turístico máis que consolidado, e independentemente da climatoloxía, a cita responde”.

En este sentido, además, Cacabelos, quiso agradecer la labor de las más de ochenta personas “que están traballando arreo para que este evento poida saír adiante”.

Ocho jornadas

Tras este primer fin de semana que estuvo marcado por una inauguración tempranera con la visita sorpresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la apertura de la feria de oportunidade Grovestock o conciertos como el de 9Louro o Ocean Colour Scene que consiguieron reunir a más de 5.000 personas en la carpa de conciertos situada en la Praza do Corgo.

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Visitantes sorprendidos por los productos de la Festa do Marisco Gonzalo Salgado

Hoy el programa continúa maridando la mejor gastronomía con música. Así, además de la apertura de los puestos gastronómicos también tendrá lugar el concierto de @deViño a partir de las diez y media de la noche. Mañana la banda sonora estará a cargo de las pandereteiras de Asxupen a las ocho en las carpas de degustación y, a las diez y media de la noche, de mano de David Chiquillo y Lote.

El miércoles, además de música (actúa A Banda do Sequío) tendrá lugar la entrega del XXI Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía en la Sala das Cunchas del Concello a partir de las doce de la mañana. La entrada al evento es libre hasta completar el aforo.

El jueves, una de las actividades más destacadas son las XVIII Xornadas Gastronómicas ‘A cociña do mar’ organizadas por Emgrobes en el Mirador da Lonxa a partir de las seis de la tarde. En esta ocasión, el showcooking estará protagonizado por la volandeira, la escupiña y el muxo cocinados por los chefs Manuel Domínguez, Alberto Sobral y Rocío Garrido.

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El viernes tendrá lugar una de las citas marcadas en muchos calendarios, la entrega de las ‘Centolas de Ouro 2026’ y el concierto del grupo Sanguijuelas del Guadiana a partir de las once.

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El programa del fin de semana está repleto de actividades diseñadas para todos los públicos Así, además de sesiones de juegos tradicionales para niños, el directo de Carlos Sadnes o la ‘Noite Meiga’ a cargo de la asociación Cantodorxo para la jornada del sábado, están organizadas más actividades infantiles y el concierto del grupo Dorian para el domingo. El lunes, 12 de octubre, la verja del la fiesta gastronómica se cerrará hasta el próximo año.