El festival solidario ‘Nós seus pés’ arranca con más 300 euros percibidos en su presentación

El festival se hace en la Praza do Corgo en O Grove Mónica Ferreirós

La organización del festival solidario ‘Nós seus pés’ tiene todo preparado para arrancar la VIII edición el 16 de octubre en la Praza do Corgo y alargarlo hasta el domingo 18.

En la presentación oficial del cartel musical que cuenta con nombres como Mighnai Children, Rager, Dj Harrison o Rebeliom do Inframundo, los presentes ya contribuyeron con la causa y, gracias a la venta de tapas de callos y merchandising de años anteriores, se recaudaron más de 300 euros.

Esta cuantía se sumará a la que se recoja durante la celebración del evento e irá destinada, de forma íntegra, a los proyectos de ProemAID, equipo de voluntarios para rescatar personas en grave riesgo en el mar..