O Grove
El festival solidario ‘Nós seus pés’ arranca con más 300 euros percibidos en su presentación
La cita comienza el 16 de octubre en la Praza do Corgo
La organización del festival solidario ‘Nós seus pés’ tiene todo preparado para arrancar la VIII edición el 16 de octubre en la Praza do Corgo y alargarlo hasta el domingo 18.
En la presentación oficial del cartel musical que cuenta con nombres como Mighnai Children, Rager, Dj Harrison o Rebeliom do Inframundo, los presentes ya contribuyeron con la causa y, gracias a la venta de tapas de callos y merchandising de años anteriores, se recaudaron más de 300 euros.
Esta cuantía se sumará a la que se recoja durante la celebración del evento e irá destinada, de forma íntegra, a los proyectos de ProemAID, equipo de voluntarios para rescatar personas en grave riesgo en el mar..