El barrio Vilavella volvió a rendir homenaje a San Miguel con gran ambiente en sus calles

Fiestas de San Miguel en el barrio de Vilavella en O Grove

El barrio Vilavella, en O Grove, celebró, después de tres décadas de sequía, las fiestas en honor a San Miguel. Esto fue así gracias a la labor de su asociación vecinal que, a pesar de llevar poco tiempo conformada, ya ha llevado a cabo diferentes actividades.

Estas calles mecas se llenaron de ambiente tanto el sábado como ayer, jornadas en las que hubo programación organizada por la asociación en el primer caso y por la taberna Canta Claro, en el segundo.

Así, el barrio volvió a vestir sus calles con la música de los pasacalles, con una actuación de baile tradicional a cargo de la asociación Cantodorxo y una sesión vermú amenizada por Djow que contó con una sesión de juegos populares. Por la tarde hubo animación infantil y la actuación del dúo musical D2.

Fiestas de San Miguel en el barrio de Vilavella en O Grove

Desde la asociación de vecinos se sienten “muy contentos” por el ambiente creado tanto en las actividades de la mañana como de la tarde del sábado que reunieron a decenas de vecinos y vecinas en este punto de la localidad. Así, indican que, “valió la pena el esfuerzo” y señalan que ya tienen ganas de repetir el año que viene.

Antes de esa fecha, está previsto que puedan organizar algo en Navidad, fechas en las que comenzaron su andadura el año pasado.