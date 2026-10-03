El pulpo, las zamburiñas y las navajas reinan en las primeras jornadas de la Festa do Marisco

Puestos de navajas en la Festa do Marisco de O Grove Gonzalo Salgado

Los fogones de la carpa gastronómica instalada en la Praza do Corgo no han dejado de funcionar desde la inauguración, el pasado jueves, de la LXIII Festa do Marisco. En estas primeras jornadas, señalan desde la organización, los platos más solicitados son el pulpo á feira (18,50 euros con el plato conmemorativo de recuerdo), las zamburiñas (nueve euros) y las navajas a la plancha (ocho unidades son nueve euros), seguidas muy de cerca de la tapa de arroz con mariscos.

Tanto en horario de mañana como de tarde y, como es tradición, las meses ubicadas en la carpa se llenan de comensales con ganas de probar los diferentes productos que se ofrecen en la fiesta. Entre ellos, aunque también hay muchos gallegos, gran parte de los visitantes son llegados desde diferentes puntos de España y también de otros países, destacando la gran afluencia de los vecinos y vecinas de Portugal.

Puestos de comida en la Festa do Marisco de O Grove Gonzalo Salgado

Además de atraídos por la gastronomía, son muchas las personas que vienen a O Grove durante estas fechas por la programación musical que se incluye en el programa de la Festa do Marisco. Como ejemplo, el concierto celebrado el viernes por la noche, que subió al escenario al artista gallego de música urbana, 9Louro, reunió a 3.000 personas bajo la carpa.

Programación

El menú preparado para hoy presenta, además de mariscos de la mejor calidad y con certificación de que provienen de la Ría, incluye la XI Xuntanza Internacional de Vespas e Lambrettas que vestirá la localidad de motocicletas y del sonido de sus motores.

Además, está programada la regata de dornas a remo que arranca desde el puerto de O Grove y la actuación de baile tradicional a cargo de la asociación Cantodorxo en la Praza do Corgo a las doce y media de la mañana.

Por la tarde habrá sesión de juegos tradicionales para los niños a partir de las cinco y una nueva actuación de pandereteiras a las ocho de la tarde.

La banda sonora de esta noche la pondrá, a partir de las diez en la carpa de los conciertos, el grupo local Cinco en Zocas y Sés, una de las voces más singulares y reconocidas de la música gallega contemporánea.

Previsión

La buena climatología de estos días y, las colas tanto en las cajas como en los puestos de venta de comida, señalan desde la organización, hacen prever unos números que pueden volver a hacer historia. En años anteriores, la venta de raciones superó las 100.000 y la recaudación rozó el millón de euros.

La primera previsión del alcalde, José Cacabelos, señalaba que este año se esperaban, al menos 100.000 visitantes, cifra que, parece, se quedará corta, teniendo en cuenta la cantidad de personas que estas primeras jornadas disfrutaron de los productos de la ría de Arousa en esta fiesta meca.