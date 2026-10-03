La Cofradía recibe 29.995 euros para la mejora y modernización de sus equipos e infraestructuras

Fachada de la Cofradía de Pescadores de O Grove Gonzalo Salgado

La Cofradía de Pescadores San Martín recibió una subvención de 29.995 euros por parte de la Consellería do Mar para la modernización y mejora de sus equipamientos y de las infraestructuras de los puertos pesqueros, de los lugares de desembarque y de las lonjas.

A través de esta subvención el Pósito instaló unos acumuladores de energía en la lonja de O Grove con el fin de mejorar la eficiencia energética, reducir los costes operativos y disminuir la contaminación.

Con este nuevo equipo, indican desde la Cofradía, se incrementará el autoconsumo solar y, a mayores, conseguirán almacenar energía en baterías para poder consumirla en horas no solares. De esta manera, lograrán reducir la energía comprada de la red y el ahorro energético será de, aproximadamente, un 45%.

Recientemente –en el mes de junio– esta cofradía recibió además una ayuda de la Xunta de 751.000 euros destinada a la restauración de los bancos marisqueros. Con esta partida se actuó sobre una superficie de más de tres millones de metros cuadrados con acciones como la extracción de especies invasoras en esta zona o la siembra de diferentes especies para desarrollar los parques de cultivo.