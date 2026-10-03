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O Grove

El PP califica de "bochornosa" la gestión económica del gobierno local

Denuncian que "tiveron que pagar centos de miles de euros en reclamacións"

C. Hierro
03/10/2026 18:49
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
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El PP de O Grove califica de "bochornosa" la gestión económica del alcalde, José Cacabelos, y denuncia el pago de "centos de miles de euros" en indeminizaciones judiciales, sobrecostes y pérdidas de ayudas derivadas de una "mistura entre incapacidade e esgotamento".

Los populares tachan de "absoluta neglixencia" la función del regidor, al que, indican, se le agolpan los problemas generados por sus decisiones en la concesión de licencias, derechos de autor, ejecución de obras, movilidad, servicios municipales y trato a los trabajadores del Concello.

“A actuación do alcalde sáenos carísima a todos os veciños do Grove, porque xa se tiveron que pagar centos de miles de euros en reclamacións xa ditaminadas pola Xustiza", señaló la portavoz del PP, Carolina Otero, durante el último Pleno. Y añadió que aún quedan otros casos por resolver "que teñen malas perspectivas".

En concreto Otero señala el posible pago de una indemnización a la empresa del Velatorio San Mauro por la denegación de licencia, la multa de la SGAE, las reclamaciones de los trabajadores municipales que "supuxeron 70.000 euros polo incrumprimento dos seus dereitos salariais" o la falta de acuerdo por las obras del auditorio municipal.

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