La Festa do Marisco vende más de 1.500 tickets respecto a 2025 en su inauguración

Visitantes degustan marisco bajo las carpas Mónica Ferreirós

Como era de esperar el pistoletazo de salida de la Festa do Marisco fue todo un éxito con 7.559 tickets vendidos, superando las cifras registradas de la inauguración del año pasado en la que se despacharon poco más de seis mil.

A esta suma ayudó que las puertas del recinto estuvieran abiertas ya desde por la mañana, con unas ventas “muy repartidas” según informan desde el Concello.

La procedencia de los asistentes fue muy heterogénea. Porque con 63 ediciones -contando la presente- la Festa do Marisco es un evento plenamente consolidado y que atrae a visitantes de todo el panorama nacional pero también internacional.

La segunda jornada del evento no decayó. Los más previsores ya habían llegado a la localidad antes de mediodía, lo que les permitió ser de los primeros en disfrutar de la comida en las carpas sin colas ni agobios y encontrar sitio libre en las mesas.

Aunque las mañanas son, por lo general, más tranquilas, ya desde el mediodía el ambiente cambia por completo. Los sitios libres bajo las carpas son cada vez menos y en los puestos de productos más demandados ya empezaron a formarse colas. Nada fuera de lo normal en una jornada de afluencia multitudinaria como esta.

Desde la formación municipal no solo alabaron la calidad del producto sino que también subrayaron que se trata de un evento sostenible, en el que todos los utensilios son reutilizables o reciclabes, “porque sabemos que todo o que ensucia as rúas acaba nas rías, que son o noso medio de vida”, explicaba el primer edil.

Aunque la Festa do Marisco atrae sobre todo por la posibilidad de degustar un producto de cercanía y “de calidad”, también es una muy buena excusa para disfrutar de los muchos atractivos de O Grove, ya que son muchos los interesados en busca de planes después de comer en las carpas.

Durante estos días se podrá disfrutar de actividades para todos los públicos: hinchables, conferencias, conciertos, entre otros.

Agenda de hoy

El evento tiene también actividades complementarias que combinan gastronomía, deporte, cultura y música.

La jornada arrancará a las 11.30 horas con la apertura de los diversos puestos de venta de marisco y las carpas de degustación.

A las 16.00 horas tendrá lugar uno de los actos tradicionales de la celebración: la regata de dornas ‘a vela’ en el campo de regatas del puerto del municipio.

Los más pequeños también tendrán su espacio a partir de las 17.00 horas, con actividades infantiles y juegos en la plaza de O Corgo, que se prolongará hasta las siete y media.

La jornada contará también con un componente cultural con la presentación de los dos volúmenes de ‘Formar para Servir’ de Francisco Miguel Otero Prol, más conocido como Carabecho. El evento se celebrará en el Salón das Cunchas.

Ya por la noche la música toma el protagonismo con las actuaciones de la banda Colour Scene y Dj Nanein a partir de las diez y media de la noche en la carpa de conciertos. Esta programación sufre un cambio en el horario adelantando la cita a las 22.30 horas.

Pero esto no es todo, ya que a lo largo de la jornada visitantes y paseantes podrán deleitarse con animación por las calles de O Grove con gaiteros y cabezudos de Gogue, a cargo de Paradanda-Mecos.

De esta manera hasta el doce de octubre todo el que quiera podrá disfrutar del marisco de la ría y descubrir lo encantos que esconde la localidad meca durante su visita.