Sánchez se suma al pistoletazo de salida del Marisco en O Grove 

Pedro Sánchez en el Marisco Gonzalo Salgado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se suma a la inauguración de la Festa do Marisco de O Grove que se celebró esta mañana en la carpa del evento, situada en la Praza do Corgo y en la zona portuaria.

Sánchez viajó hasta Galicia para visitar la empresa de vivienda industrializada Caslua Import, en San Vicente do Mar. El objetivo era conocer un modelo de vivienda que promociona esta empresa, especializada en soluciones de vivienda industrializada. Hasta el lugar también se desplazó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

El presidente aprovechó su cercanía para participar en la inauguración del Marisco, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que hoy despega por todo lo alto.

Siguiendo con la agenda de eventos que colapsa durante esta jornada el municipio meco, Sánchez se sumará también esta tarde a la primera jornada del Foro La Toja 2026, que también contará con la presencia del Rey Felipe VI para debatir sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo.