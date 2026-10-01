Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove 

Sánchez se suma al pistoletazo de salida del Marisco en O Grove 

El presidente del Gobierno viajó hasta Arousa para visitar la empresa de vivienda industrializada Caslua Import, en San Vicente do Mar

Fátima Pérez
01/10/2026 14:33
Pedro Sánchez en el Marisco
Pedro Sánchez en el Marisco
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se suma a la inauguración de la Festa do Marisco de O Grove que se celebró esta mañana en la carpa del evento, situada en la Praza do Corgo y en la zona portuaria.

Sánchez viajó hasta Galicia para visitar la  empresa de vivienda industrializada Caslua Import, en San Vicente do Mar. El objetivo era conocer un modelo de vivienda que promociona esta empresa, especializada en soluciones de vivienda industrializada. Hasta el lugar también se desplazó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

El presidente aprovechó su cercanía para participar en la inauguración del Marisco, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que hoy despega por todo lo alto.

Siguiendo con la agenda de eventos que colapsa durante esta jornada el municipio meco, Sánchez se sumará también esta tarde a la primera jornada del Foro La Toja 2026, que también contará con la presencia del Rey Felipe VI para debatir sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620