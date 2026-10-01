Pedro Sánchez se suma, por sorpresa, al pistoletazo de salida del Marisco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración de la Festa do Marisco Gonzalo Salgado

La inauguración de la LXIII Festa do Marisco de O Grove tuvo, por sorpresa, un padrino especial. Poco antes de las dos de la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo acto de presencia en la carpa instalada en O Corgo arropado por la plana mayor del socialismo gallego.

A la cita, no faltaron, además del regidor del municipio, José Cacabelos, el secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, el alcalde de Vigo, Abel Cabellero o la expresidenta de la Diputación, Carmela Silva. Además, también estuvieron algunos alcaldes socialistas de la comarca como son Alberto Varela (Vilagarcía), Samuel Lago (Cambados) o Marta Giráldez (Meis).

Sánchez, durante su visita, que duró alrededor de media hora, tuvo tiempo de entrar en las cocinas para conocer de primera mano el producto que se ofrece en la feria y también de charlar con sus cocineros. Después, pasó a degustar algunos de los platos entre los que no faltó el pulpo, los mejillones o los camarones, uno de los mariscos estrella de la fiesta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración de la Festa do Marisco Gonzalo Salgado

Antes de esto, el presidente, también saludó a alguna de las personas que acudieron a la llamada del Marisco, momento en el que recibió muestras de cariño al grito de “presidente, presidente” y algún que otro improperio con el que exigían que se fuera del recinto.

El alcalde de O Grove no dudó en agradecerle a Pedro Sánchez su parada en O Corgo y señaló que puedo explicarle que esta fiesta gastronómica se trata de un homenaje al producto de las rías gallegas pero, también, a todas las personas que se dedican al sector del mar: marineros, mariscadoras, bateeiros... además de a aquellos que están ligados tanto a la hostelería como al turismo de la localidad.

Inauguración oficial

Y antes de que todas las miradas estuvieran puestas en el presidente del Gobierno, como es habitual el primer día de la Festa do Marisco, tuvo lugar la inauguración oficial del evento. Para ello, como todos los años, el alcalde, acompañado por parte de la Corporación, se encargó de dirigir la ya típica cuenta atrás. Tras el tres, dos, uno comenzó la que es la única fiesta “que asegura que todo el marisco que se va a consumir es de las rías gallegas y, por lo tanto, es el mejor marisco del mundo”.

En ese momento las cajas comenzaron a despachar los tickets que daban acceso a los diferentes platos ofertados. Navajas a la plancha por ocho euros, 200 gramos de percebes por 21 euros, mejillones al vapor por 5,50 euros o raciones de empanada de choco en su tinta, de pulpo con queso, de mejillón o de atún por entre 4,5 o siete euros.

Comensales llegados desde diferentes puntos de Galicia pero, además y sobre todo, de distintas localidades de España, comenzaron a desfilar desde esa hora por la carpa gastronómica portando sus platos. Lo que más marchó –en esta inusual inauguración de mediodía– fueron el tradicional arroz de mariscos, los mejillones y los fideos marineros que se sirven con la cazuela de recuerdo por 8,50 euros.

Momentos de la inauguración de la Festa do Marisco de O Grove Gonzalo Salgado

“Queremos probar de todo un poco, porque seguro que todo está bueno”, contaba Jorge Hernández, vecino de Madrid que, junto a su mujer y sus consuegros hicieron coincidir las vacaciones para asistir a esta fiesta. “Estaremos varios días por la zona por lo que es probable que vengamos más de un día”, señalaba Gregorio Parra, uno de sus acompañantes en esta aventura gastronómica.

Mª de los Ángeles Corbalán, llegada desde Barcelona, tenía más claro lo que quería comer. “Vamos a pedir ostras, navajas y alguna empanada”, contaba esta mujer que llegó a la fiesta por primera vez después de pasar siete u ocho años disfrutando de las vacaciones en esta comarca junto a su marido. Desde Valencia, Salvador Hernández, llegó ayer a O Grove después de culminar el Camino Portugués. “Quiero terminar bien esta experiencia, por eso tomaré unas navajas, que creo que no las he probado nunca y un albariño, que para mí es el mejor vino”, contaba este joven de 25 años.

Mª de los Ángeles Corbalán, llegada desde Barcelona, tenía más claro lo que quería comer. “Vamos a pedir ostras, navajas y alguna empanada”, contaba esta mujer que llegó a la fiesta por primera vez después de pasar siete u ocho años disfrutando de las vacaciones en esta comarca junto a su marido. Desde Valencia, Salvador Hernández, llegó ayer a O Grove después de culminar el Camino Portugués. “Quiero terminar bien esta experiencia, por eso tomaré unas navajas, que creo que no las he probado nunca y un albariño, que para mí es el mejor vino”, contaba este joven de 25 años.

Momentos de la inauguración de la Festa do Marisco de O Grove Gonzalo Salgado

Programación

Con el encendido de los fogones en el día de ayer se dio comienzo a doce días de fiesta, ya que el evento cerrará sus puertas el día 12, coincidiendo con la festividad nacional.

Por delante quedan jornadas en las que O Grove y la Festa do Marisco ofrecen al vecino y al visitante mucho más que gastronomía. El menú para el viernes por, por ejemplo, la inauguración de la feria de oportunidades Grovestock de la mano de la asociación Emgrobes, una sesión de actividades infantiles y juegos tradicionales a partir de las cinco y hasta las siete y media en la Praza de O Corgo o el esperado concierto de 9Louro a partir de las once.

Los días posteriores el programa presenta citas el directo de Sés el domingo, la entrega del XXI Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía el miércoles, día 7, a las doce de la mañana en el Concello, la Gala de entrega de las Centolas de Ouro 2026 el viernes a partir de las ocho en el auditorio municipal o el concurso de ‘Pratos de Mexillón’ organizado por Amegrove en la Casa da Terceira Idade el sábado a las seis y media de la tarde.

Entre las últimas citas destacan la ‘Noite Meiga’ el sábado, día 10, a cargo de la asociación Cantodorzo o el concierto de Dorian el domingo a partir de las diez y media de la noche. Para cerrar la edición, la última jornada se dedicará al traje tradicional gallego, es por ello que todas las personas que lo luzcan podrán recoger un dulce gratis. Amenizando el día estará la charanga Fanfarria Furruxa.

Paralelamente, otra cita marcada de forma especial en el calendario de este evento es la organizada por Emgrobes. Así el día 8 tendrá lugar en el Mirador da Lonxa da Cofradía de Pescadores la jornada gastronómica ‘A Cociña do Mar’, iniciativa que tiene como objetivo promocionar los productos del mar menos conocidos en los fogones pero igualmente igual de sabrosos y de excelente calidad.

En esta ocasión, preparados por los chefs de los restaurantes Senlleiro y Caralludo by Chuchi, Manuel Domínguez y Alberto Sobral, respectivamente, los asistentes a este showcooking de entrada gratuita hasta completar aforo (aproximadamente 80 personas) podrán saborear la escupiña (también llamada carneir) o el muxo.

Hoteles llenos

La previsión del alcalde, José Cacabelos, es que durante estos días pasen por la carpa de O Corgo más de 100.000 personas, cifra que, presumiblemente se quedará corta teniendo en cuenta que el año pasado los visitantes que acogió el evento superaron los 200.000.

Según señaló el alcalde meco, en el día de ayer, el sector indicaba que los hoteles del municipio estaban al 75% y la previsión era que, en los días clave (fines de semana y festivos) la ocupación rozase, en todos ellos, el 100%.

Tal y como indicaron hace unos días los diferentes establecimientos del municipio cuentan con reservas hechas, incluso, de un año para otro, por lo que esperan que la Festa do Marisco vuelva a ser un impulso para este sector y, por lo tanto, sean pocas las habitaciones que queden libres tanto en hoteles como hostales, pensiones o, incluso, viviendas turísticas.