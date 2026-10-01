La IA o la adaptación del sector al cambio climático centra la jornada de hoy del ForoAcui

Un momento de la jornada inaugural de ForoAcui

El Foro de los Recursos Marinos y Acuicultura de las Rías Gallegas (ForoAcui) se celebra en O Grove, como cada año, paralelamente a la Festa do Marisco. Este año, la jornada inaugural, que tuvo lugar ayer, contó con la presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde y el diputado provincial Marcos Guisasola que acompañaron al alcalde del municipio, José Cacebelos.

Desde la Xunta destacaron la función de este evento como “un potente faro de coñecemento” basándose en las múltiples ediciones y actividades que programa cada año. En el día de ayer temas como la innovación en la alimentación para una acuicultura más sostenible o las metas en la economía azul centraron la jornada que arrancó a las diez de la mañana.

Segundo día

Uno de los temas principales que entrarán a debate en la jornada de hoy es la adaptación de la acuicultura al cambio climático y, por tanto, las nuevas técnicas de cultivo y también las nuevas especies.

Por otro lado la Inteligencia Artificial (IA) también será uno de los debates que protagonicen esta jornada. Entre otros puntos se centrarán la aplicación de esta tecnología en el sector de la acuicultura, en la operativa en planta para la gestión del trabajo o a la hora de medir datos y, por tanto, tomar decisiones.

El acto de clausura tendrá lugar en la sala das Cunchas a partir de las ocho de la tarde. La mesa redonda estará conformada por María del Carmen Besada, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de O Grove, Bernardo Fernández, investigados del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA) y Javier García, biólogo marino, además de escritor y divulgador. el debate estará moderado por Jacobo Fernández, vicepresidente de ForoAcui.