El Pleno aprueba adjudicar la reforma de la calle Luís A. Mestre a Marconsa y su inicio el día 14

Calle Luís A. Mestre de O Grove MONICA VILA

El Pleno de O Grove aprobó la adjudicación de la obra de humanización de la calle Luis Antonio Mestre a la empresa Marconsa con los únicos votos a favor de los socialistas.

Por su parte, en la oposición, tanto el BNG como el PP decidieron abstenerse y los dos ediles de Esquerda Unida (EU) se posicionaron en contra. El portavoz de EU, José Antonio Otero, defendió estos votos en contra señalando que desde su formación no tienen “confianza” en esa firma debido a los retrasos que lleva en otros trabajos en el municipio. Y enumeró, por ejemplo, las obras en la calle Lepanto, en Con do Gato o en Fontiña.

Tras esta aprobación, otro de los puntos de la sesión, ligado con el anterior era la delegación de las competencias para la aprobación de las certificaciones de la obra al gobierno local, que salió aprobado, de nuevo, únicamente con los votos del PSOE y, a mayores, la abstención del PP y la negativa del BNG y EU.

Durante este debate, tanto los nacionalistas como los concejales de Esquerda Unida quisieron dejar claro que no tenían confianza en la gestión por parte del ejecutivo local de las obras en el municipio.

Por su parte, en voz del alcalde, José Cacabelos, los socialistas defendieron su trabajo señalando que desde que llegaron al poder han tramitado obras por valor de “46 millóns de euros”. Además, reconocieron que a pesar de que se trata de una reforma compleja, comenzará el día 14 “dende o convencemento profundo de que é unha obra moi importante”.