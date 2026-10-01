Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Pleno aprueba adjudicar la reforma de la calle Luís A. Mestre a Marconsa y su inicio el día 14

C. Hierro
01/10/2026 19:03
Calle Luís A. Mestre de O Grove
Calle Luís A. Mestre de O Grove
MONICA VILA
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Pleno de O Grove aprobó la adjudicación de la obra de humanización de la calle Luis Antonio Mestre a la empresa Marconsa con los únicos votos a favor de los socialistas.

Por su parte, en la oposición, tanto el BNG como el PP decidieron abstenerse y los dos ediles de Esquerda Unida (EU) se posicionaron en contra. El portavoz de EU, José Antonio Otero, defendió estos votos en contra señalando que desde su formación no tienen “confianza” en esa firma debido a los retrasos que lleva en otros trabajos en el municipio. Y enumeró, por ejemplo, las obras en la calle Lepanto, en Con do Gato o en Fontiña.

Tras esta aprobación, otro de los puntos de la sesión, ligado con el anterior era la delegación de las competencias para la aprobación de las certificaciones de la obra al gobierno local, que salió aprobado, de nuevo, únicamente con los votos del PSOE y, a mayores, la abstención del PP y la negativa del BNG y EU.

Durante este debate, tanto los nacionalistas como los concejales de Esquerda Unida quisieron dejar claro que no tenían confianza en la gestión por parte del ejecutivo local de las obras en el municipio. 

Por su parte, en voz del alcalde, José Cacabelos, los socialistas defendieron su trabajo señalando que desde que llegaron al poder han tramitado obras por valor de “46 millóns de euros”. Además, reconocieron que a pesar de que se trata de una reforma compleja, comenzará el día 14 “dende o convencemento profundo de que é unha obra moi importante”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620