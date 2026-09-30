Más de setenta restaurantes de España optan al premio de gastronomía Lola Torres

Martín Berasategui recogiendo el XVII premio de gastronomía Lola Torres Cedida

El próximo siete de octubre será el fallo del jurado del XXI Premio Europeo Lola Torres de Gastronomía en O Grove, coincidiendo con la Festa do Marisco.

Más de setenta restaurantes de diferentes puntos de España optan al galardón que pone en valor la cocina tradicional y el trabajo desarrollado por establecimientos que mantienen vivo el recetario, los productos y las formas de cocinar propias de sus territorios.

El acto se llevará a cabo en la Sala das Cunchas del Concello y una vez más ensalzará el trabajo de consejos reguladores, denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas además de los más de setenta restaurantes ya mencionados.

El Premio Lola Torres reconoce a establecimientos que acreditan un mínimo de 25 años de trayectoria vinculada a la cocina tradicional, valorando especialmente la utilización y promoción de productos autóctonos de su zona.