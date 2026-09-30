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O Grove

Más de setenta restaurantes de España optan al premio de gastronomía Lola Torres

El fallo tendrá lugar el próximo siete de octubre en O Grove coincidiendo con la Festa do Marisco 

Paula Gil
Paula Gil
30/09/2026 13:14
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Martín Berasategui recogiendo el XVII premio de gastronomía Lola Torres
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El próximo siete de octubre será el fallo del jurado del XXI Premio Europeo Lola Torres de Gastronomía en O Grove, coincidiendo con la Festa do Marisco. 

Más de setenta restaurantes de diferentes puntos de España optan al galardón que pone en valor la cocina tradicional y el trabajo desarrollado por establecimientos que mantienen vivo el recetario, los productos y las formas de cocinar propias de sus territorios. 

El acto se llevará a cabo en la Sala das Cunchas del Concello y una vez más ensalzará el trabajo de consejos reguladores, denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas además de los más de setenta restaurantes ya mencionados. 

El Premio Lola Torres reconoce a establecimientos que acreditan un mínimo de 25 años de trayectoria vinculada a la cocina tradicional, valorando especialmente la utilización y promoción de productos autóctonos de su zona.

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