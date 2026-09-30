La Festa do Marisco enciende sus fogones con una previsión de más de cien mil visitantes

Colas en la inauguración de la Festa do Marisco en una edición pasada Mónica Ferreirós

La Festa do Marisco ya está preparada para recibir a decenas de miles de personas de toda España, Portugal y otras partes del mundo como Japón, Panamá o Ecuador.

Visitantes ansiosos tendrán la oportunidad de probar durante doce días los productos que se ofrecen bajo la carpa además de disfrutar de los conciertos y las diferentes actividades culturales y deportivas que ofrece el municipio del uno al doce de octubre.

Como principal novedad de este año, el evento adelanta su apertura a las doce y media de la mañana de hoy, por lo que los más impacientes ya pueden dejarse caer.

Para la degustación de los mariscos, las carpas estarán abiertas de lunes a jueves de 12.00 a 16.30 y de 19.30 a 22.30 horas. Durante el fin de semana el horario se amplía de 11.30 a 17.00 y de 19.30 a 23.00 horas.

Para los rezagados de última hora es importante destacar que los puestos de comida cerrarán media hora después de las cajas y que durante el día de clausura solamente habrá servicio de comidas.

Además de la amplia oferta gastronómica hay diferentes propuestas socioculturales que disfrutar, como los variados conciertos gratuitos que hay fijados para estos días con objetivo de satisfacer a todos los públicos.

Reconocidos nombres del panorama nacional como Dorian, Carlos Sadness o Sanguijuelas del Guadiana se darán cita en el escenario de O Grove para compartir con los visitantes -al menos durante un rato- el furor de la Festa do Marisco.

El alcalde del municipio, José Cacabelos, prevé que esta edición sea todo un éxito y que a juzgar por la ocupación hotelera, “todo apunta a que pode volver a ser histórica”. El balance del año pasado fue muy positivo, ya que se cifró en más de doscientos mil visitantes, y alrededor de sesenta mil pernoctaciones, lo que generó una venta de casi ciento ochenta mil tickets y una facturación total que superó el millón de euros.

Estos números dejan claro que este encuentro es ya un referente gastronómico a nivel nacional y que su crecimiento es exponencial. “A calidade do produto, o cartel de concertos e o amplo programa que ten lugar no recinto contribúen a que os resultados sexan cada ano mellores e se disparen se o clima se mantén con sol e estable”.

Cupón de la ONCE

El Concello de O Grove presentó un cupón especial de la ONCE que llevará la imagen de la Festa do Marisco por todo el territorio nacional.

El cupón está ilustrado con una imagen de producto del evento. Esta colaboración permite que esta cita gastronómica -ya ineludible para muchos- esté presente en cinco millones de boletos, “o que supón unha moi boa publicidade do evento”, comenta la Conselleira de Turismo, María López.

“É unha promoción bestial”, añade. Ya es la segunda vez que la Festa do Marisco está presente en un cupón conmemorativo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, puesto que la primera tuvo lugar en el año 2006.

El Concello anima a vecinos de la localidad y foráneos a participar en el sorteo que se celebrará el próximo cinco de octubre y a visitar esta cita que arrancará en unas horas y que contribuye a la desestacionalización del turismo