El PP acusa al gobierno de “mentir” en el Pleno sobre la Ruta de los Burros Fariñeiros

Imagen de un Pleno de O Grove Gonzalo Salgado

El PP achaca al gobierno “graves irregularidades” con la Ruta de los Burros Fariñeiros. Asegura que el grupo socialista no cuenta con el consentimiento de los propietarios y a su vez lo acusa de mentir en el Pleno.

“Hai dúas cuestión lamentables neste asunto: que unha administración pública faga unha obra ás bravas e sen os permisos correspondentes, e que se lle minta abertamente á oposición nun Pleno”, asevera la portavoz municipal Carolina Otero.

El grupo popular argumenta que el PSOE en su momento garantizó poseer la autorización de todos los afectados para comenzar con este proyecto pero “moitos deles, tras reunirse con edís da oposición, negaron a concesión de este permiso”.

Por todo esto Otero exige responsabilidades políticas y reitera la solicitud de documentación sobre esta actuación, “xa que ata a data o goberno negouse a facilitala”. El PP traslada su petición de obtener toda la tramitación del proyecto así como todas las referencias catastrales afectadas con la respectiva firma de autorización.

Además solicita también conocer los motivos por los que el Concello procedió a una ocupación de estas características por medio de unas “irregularidades que pueden tener graves consecuencias”.