O Grove
Carabecho regresa a sus raíces y presenta sus dos volúmenes de ‘Formar para Servir’ en O Grove
"O Grove é o lugar onde comezan as miñas raíces”. Con estas palabras se refiere Francisco Miguel Otero Prol, conocido como Carabecho, a la localidad en la que presentará sus dos volúmenes de ‘Formar para Servir’.
El autor comparte todo lo aprendido durante su trayectoria profesional: la importancia de estar respaldado por un buen equipo, de cuidar cada detalle al milímetro y de hacer que todo el mundo se sienta bien recibido.
“Será unha alegría volver á miña terra pra falar da profesión á que dediquei tantos anos”, anuncia Carabecho antes de encontrarse con los asistentes este sábado en el Salón das Cunchas en O Grove a partir de las siete y media de la tarde.