Una nueva rotura en la tubería soterrada deja zonas sin agua y pérdida de presión en O Grove

Imagen de la tubería rota de O Grove

La localidad de O Grove sufre, desde ayer, pérdida de presión e, incluso, corte del suministro de agua en algunas zonas, por una avería en la tubería que abastece la localidad y que transcurre bajo el mar.

Tal y como señala el alcalde, José Cacabelos, esta estructura está "rajada" y precisa de una reparación que, indica, dependerá de las mareas para poder trabajar.

El problema, cuenta el edil, es que los depósitos que disponen para el almacenamiento del agua "están ahí ahí", por lo que si no se pone una solución en el menor tiempo posible, lo probable es que el corte de abastecimiento se produzca en más puntos de la villa.

Actualmente, señala, hay viviendas ubicadas en la carretera de A Lanzada que tienen conexión directa con esta tubería que están actualmente sin agua. En el resto de la villa, tanto la zona de San Vicente como de O Grove, de momento, se garantiza el suministro a través de los depósitos.

Proyecto

Este nuevo problema en la tubería soterrada dependiente de la Mancomunidade do Salnés provoca que el alcalde meco reitere en la necesidad de sacar adelante el proyecto aprobado y pendiente de financiación para llevar el suministro de agua por tierra.

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"Hai a necesidade de facer unha nova porque, como vemos, esta tubaxe habitualmente nos da sustos", señala Cacabelos.

Desde la Mancomunidade, su presidente David Castro, señala que "o arranxo debe ser inmediato", por lo que los técnicos ya están trabajando para solventar esta incidencia.