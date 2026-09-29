A escupiña, o muxo e a volandeira protagonizan as xornadas 'A Cociña do Mar'
Celébranse o xoves, día 8 de outubro, no Mirador da Lonxa da Cofrafía de Pescadores
A Festa do Marisco é moito máis que a carpa gastronómica instalada na Praza do Corgo. Arredor deste evento prográmanse outras moitas actividades deseñadas para todo tipo de público.
Un exemplo son las xornadas gastronómicas 'A Cociña do Mar' iniciativa organizada por Emgrobes que ten como obxectivo promocionar os produtos do mar menos coñecidos nos fogóns pero igualmente sabrosos e de excelente calidade que se celebrará o 8 de outubro no Mirador da Lonxa da Cofradía de Pescadores.
Este ano o cociñado estará protagonizado pola escupiña, tamén chamada carneiro, polo muxo e pola volandeira. Desta última se mostrarán diferentes recetas mais os asistentes non poderán degustalas por estar actualmente en veda.
Os encargados de realizar as distintas elaboracións son os cociñeiros dos restaurantes Senlleiro, Manuel Domínguez, e de Caralludo by Chuchi, Alberto Sobral. Ademais, contarán coa presenza da recoñecida chef Rocío Garrido, que xestiona a Cocina de mi abuelo.
Durante o showcooking poderán degustarse algunhas recetas maridadas con viños da D.O. Rías Baixas.
A entrada é libre ata completar o aforo establecido para o evento que é dunhas oitenta persoas.