El restaurante 'El Moderno', 'Tolín', Lola Gondar y ForoAcui son las Centolas de Ouro 2026

Un momento de la gala de entrega de las Centolas de Ouro del año pasado Gonzalo Salgado

O Grove ya decidió quiénes son los embajadores de la localidad que merecen convertirse en Centolas de Ouro 2026. El Consello Local de Turismo escogió, en esta ocasión, dos perfiles individuales y dos colectivos: el deportista Antonio Devesa 'Tolín', la ex vicepatrona del pósito meco, Lola Gondar, el restaurante 'El Moderno' y el ForoAcui.

Del primero de ellos, 'Tolín' destacan su carrera deportiva ligada. Tras dedicar parte de su trayectoria a competir a bordo de traineras en el Club de Remo Mecos, actualmente, con setenta años, combina el remo en el C.R. Virxe da Guía, con el que alcanzó, este año, entre otros, el título de Campeón de Liga Galega de Traíñas Veteranas.

Lola Gondar -que ya cuenta con un Premio Meca- será otra de las reconocidas con la Centola de Ouro. La distinguen, cuentan, por haber sido la responsable de la agrupación de mariscadoras a pie durante vente años y, además, estar durante varios mandatos al frente del pósito "levando a cabo un papel moi relevante".

El establecimiento 'El Moderno' también recogerá el próximo 9 de octubre este premio. Con el buscan reconocer la historia de este negocio familiar de comida para llevar ubicado en la calle Castelao y que abrió sus puertas en el año 1926 de la mano de la familia Prol Domínguez. Cuatro generaciones después, son las hermanas Mari y María José Piñeiro, las que transformaron este local -en sus inicios ofrecía habitaciones a turistas y funcionaba como restaurante- en un despacho de comidas que mantiene muchas de las recetas de sus antepasados.

La última 'centola' es para el Foro dos Recursos Marinos e Acuicultura das Rías Galegas (ForoAcui). Esta iniciativa, que se creó en 1998, tiene como objetivo crear un espacio de referencia para comunicar la realidad y las perspectivas de futuro en el sector de la pesca, el marisqueo y la acuicultura. Este año, como es habitual, las fechas en las que se celebra coinciden con la Festa do Marisco y serán el 1 y el 2 de octubre en el auditorio municipal.