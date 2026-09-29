Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Catorce postos, seis días e prezos de liquidación: chega unha nova edición de Grovestock

A feira de oportunidades inaugúrase o venres ás 11:30 horas

C. Hierro
29/09/2026 19:25
Un puesto de la feria de oportunidades de Emgrobes en la Festa do Marisco
Un puesto de la feria de oportunidades de Emgrobes en la Festa do Marisco
Gonzalo Salgado
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Emgrobes está inmerso na organización das súas accións de promoción da economía local dentro da programación da Festa do Marisco de O Grove. Por un lado, preparan, por dezaoito ano consecutivo, as xornadas gastronómicas de 'A Cociña do Mar' e, polo outro, a tradicional feira de oportunidades Grovestock.

Xornadas da 'Cociña do mar' celebradas o ano anterior

A escupiña, o muxo e a volandeira protagonizan as xornadas 'A Cociña do Mar'

Más información

Esta última terá a súa inauguración este venres, día dous, ás once e media da mañá. Ao igual que o ano pasado levarase a cabo nunha carpa na que participarán ata catorce establecimentos do comercio local da vila que ofrecerá produtos fóra de tempada a prezos de liquidación e outros a precios moi competitivos.

Así, nos diferentes postos, ofreceranse descontos en roupa de muller, home e neno, en complementos, artesanía galeda, calzado, peletería, xoquetes ou agasallos.

O horario da feira, que terá lugar durante as fins de semana e os días festivos, será dende as once da mañá ata as dez da noite, de maneira ininterrumpida. Isto é así, sinalan dende Emgrobes, para que tanto os visitantes coma os vecños e veciñas do municipio poidan acercarse ata a feira en calquera momento e adquirir produtos a moi bo prezo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620