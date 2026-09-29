Catorce postos, seis días e prezos de liquidación: chega unha nova edición de Grovestock
A feira de oportunidades inaugúrase o venres ás 11:30 horas
Emgrobes está inmerso na organización das súas accións de promoción da economía local dentro da programación da Festa do Marisco de O Grove. Por un lado, preparan, por dezaoito ano consecutivo, as xornadas gastronómicas de 'A Cociña do Mar' e, polo outro, a tradicional feira de oportunidades Grovestock.
Esta última terá a súa inauguración este venres, día dous, ás once e media da mañá. Ao igual que o ano pasado levarase a cabo nunha carpa na que participarán ata catorce establecimentos do comercio local da vila que ofrecerá produtos fóra de tempada a prezos de liquidación e outros a precios moi competitivos.
Así, nos diferentes postos, ofreceranse descontos en roupa de muller, home e neno, en complementos, artesanía galeda, calzado, peletería, xoquetes ou agasallos.
O horario da feira, que terá lugar durante as fins de semana e os días festivos, será dende as once da mañá ata as dez da noite, de maneira ininterrumpida. Isto é así, sinalan dende Emgrobes, para que tanto os visitantes coma os vecños e veciñas do municipio poidan acercarse ata a feira en calquera momento e adquirir produtos a moi bo prezo.