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O Grove

El público del Festival de Maxia Solidario recauda más de 400 kilos de alimentos para Cáritas

C. Hierro
28/09/2026 18:18
Público durante una sesión del festival
Público durante una sesión del festival
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Los vecinos y vecinas de O Grove volvieron a mostrar su solidaridad y abarrotaron las sesiones del Festival de Maxia Solidario, lo que implicaba la entrega de alimentos no perecederos para la sede que tiene Cáritas en la localidad.

En total, señala la concejala de Cultura, Pilar Galiñanes, se lograron recaudar más de 400 kilos de ayuda para esta entidad que tiene como objetivo ayudar a aquellas personas que más lo necesitan.

“A verdade é que o festival foi moi ben, estamos moi contentos coa resposta que tivo”, señala Galiñanes. Y continúa: “houbo público en todas as actividades programadas e quedaron moi contentos, tanto os asistentes como os artistas”.

De la misma manera, cuenta que desde Cáritas O Grove también trasladaron el agradecimiento por la cantidad de alimentos donados. Entre ellos, cuenta, había de todo tipo: pasta, arroz, galletas, leche, conservas, legumbres, azúcar,, aceite y, por ejemplo, potitos para bebés.

Tercera edición

Esta es la tercera vez que, desde el Concello meco, organizan este festival solidario. En total esta edición contó con un total de tres actividades diferentes.

La primera de ellas ‘The Magical Mystery Tour’, la segunda el ‘Gran Circo das Pulgas’ y, por último, la ‘Gran Gala de Maxia’ que abarrotó de público el auditorio municipal para disfrutar del espectáculo protagonizado por el Mago Paco, el Mago JoseMari, el Mago Cliff, la Maga Dania Díaz y el Mago Nacho Samena.

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