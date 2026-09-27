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O Grove

Touriñán llega al Auditorio meco con el espectáculo ‘Moi Animal’

La cita es el siete de noviembre y las entradas ya están a la venta

C. Hierro
27/09/2026 17:16
El humorista Xosé A. Touriñán durante una función 
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El humorista y actor gallego, Xosé A. Touriñán, recala el 7 de noviembre en Auditorio de O Grove con su último show.

Bajo el nombre de ‘Moi Animal’ el artista sube al escenario un espectáculo que pone el foco en la “peculiar relación” de los seres humanos con los animales. En el monólogo expone que, por ejemplo, muchas personas tienen animales domésticos que son un miembro más de la familia pero, por otro lado, comen a los de otra especie e, incluso, se “aparece un mosquito ás tres da mañá, intentamos asasinalo”.

A través de este nexo, Touriñán hace una radiografía al ser humano y habla de sus incongruencias o de la forma en la que cambia con el paso de los años.

Los interesados en asistir a la función pueden comprar sus entradas en Ataquilla.

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