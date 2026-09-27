Reservas en hoteles “de un ano para outro” para disfrutar de la Festa do Marisco de O Grove

Público asistente a la inauguración de la Festa do Marisco el año anterior Mónica Ferreirós

La Festa do Marisco de O Grove es una cita que nadie se quiere perder. Es por ello que las reservas en los hoteles de la zona están muy codiciadas y, solo los más rápidos y decididos, se hacen con ellas.

Debido a esto, muchas personas que ya tienen claro que van a repetir la experiencia y que, edición tras edición, volverán a probar los manjares de la Ría bajo la carpa instalada en O Corgo, dejan apalabrada de un año a otro el alojamiento. Estas reservas se concentran, sobre todo, señalan en los diferentes establecimientos, en los días del fin de semana, es por ello que estas jornadas están completas desde hace meses en muchos de ellos.

“Tenemos muchos clientes fijos que, cuando acaba una edición ya reservan el alojamiento para la siguiente”, señalan desde el Hotel Maruxía. Y aclaran que, sobre todo, esta táctica la utilizan clientes nacionales que llegan desde diferentes comunidades para pasar estos días festivos en la villa.

Lo mismo ocurre, señalan, en el Hotel Puente de la Toja, en el que disponen de reservas que se hacen de un año para otro y, también, con muchos meses de antelación. “La verdad es que para este evento la gente es previsora, porque sabe que si no, no tiene sitio”, cuentan desde su recepción. Y añaden: “En nuestro caso, desde hace meses, tenemos los fines de semana casi completos y, los días laborables muy buena ocupación. Los datos siguen la sintonía de años anteriores”.

Esta misma sensación comparten, por ejemplo, en el Hotel Boutique Vilavella, en dónde, a pesar de tener reservas que se hacen de edición en edición, el resto no pueden tener tanta antelación porque abren el calendario en el mes de julio. “Intentamos poner precios muy competitivos, es por ello que esperamos para abrir el periodo de reservas”, explican. Y cuentan que para los días “grandes” el alojamiento está “casi lleno” pero que para las jornadas semanales todavía hay habitaciones libres.

En todos los establecimientos consultados coinciden en que las reservas las hacen, sobre todo, personas llegadas desde otras comunidades autónomas. “Tenemos gente de todas las regiones de España, la mayoría de la gente que viene es nacional”, afirman en el Hotel Boutique Vilavella. Y cuentan: “Las personas que vienen de fuera de Galicia son las que hacen estancias más largas, las cortas, de, por ejemplo, una sola noche para acudir a un concierto, las hacen personas de Galicia, incluso de localidades cercanas”.

Colas en la inauguración de la Festa do Marisco del año pasado Mónica Ferreirós

Además de turismo nacional, el Marisco es un evento que atrae a personas de diferentes partes del mundo. Es por ello que es fácil encontrar entre los huéspedes previstos para estos días personas de nacionalidad francesa, suiza o, incluso, de algún país de América Latina. Pero, si alguna procedencia destaca sobre todas ellas es la portuguesa. “Todos los años hay mucha gente y grupos que vienen de Portugal”, cuentan los hoteleros.

Inauguración

Este año, la LXIII Festa do Marisco de O Grove, llega con novedades. Y es que, como medida excepcional, este año la inauguración del evento tendrá lugar a las 12:30 de la mañana, lo que ayudará a estirar unas horas más su celebración. A partir de ese momento del día uno y, hasta el lunes doce de octubre estarán encendidos los fogones para servir a los miles de comensales variedad de mariscos de la mejor calidad.

La Festa do Marisco adelanta su inauguración y encenderá los fogones desde la mañana Más información

La razón de esta medida –fue un cambio de última hora ya que el programa publicado indicaba que la inauguración sería a las 19:00 horas– se debe, explicó la organización, al éxito de turismo que vive O Grove en esta época. Esta decisión, por tanto, señalan que provocará que la localidad “non baixe o ritmo” en cuando a afluencia de visitantes y continúe viviendo “unha tempada alta ata mediados de outubro”.

Además de marisco, como años anteriores, este festejo ofrecerá mucho más a los asistentes. Así el programa está repleto de música, con conciertos de Dorian, 9Louro o Sés, una feria de oportunidades de la mano de Emgrobes, juegos infantiles, showcookings o demostraciones de música tradicional.