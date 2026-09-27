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O Grove

El XIV Encontro de Palilleiras será el día 18 en el Pavillón dos Deportes

El evento está organizado por la Asociación de Mulleres Rurais 'Adro Vello'

C. Hierro
27/09/2026 17:19
Cartel del Encontro de Palilleiras de O Grove
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La Asociación de Mulleres Rurais ‘Adro Vello’ de O Grove tiene todo preparado para celebrar el XIV Encontro de Palilleiras. La fecha escogida es el 18 de octubre en el Pavillón dos Deportes de la localidad.

El evento contará con horario de mañana y de tarde, así arrancará a las diez y media hasta las dos y desde las cuatro hasta las siete.

Como en ediciones anteriores, la organización espera que sean muchas las personas que acudan a este encuentro, tanto para participar en él como para conocer más detalles sobre este oficio tradicional.

Desde la asociación hacen un llamamiento a las socias para que el día anterior, 17, acudan al pabellón por la tarde para colaborar en el montaje y la organización de este evento.

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