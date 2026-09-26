Retiran más de 200 millones de semillas de la hierba de la pampa de O Grove

Limpieza de la hierba de la pampa en O Grove

Un total de catorce voluntarios, convocados por la asociación Galicia Ambiental, lograron impedir que, aproximadamente 200 millones de semillas de la hierba de la pampa, no vuelen este invierno en la península de O Grove.

Esto es así porque, tal y como señalan desde la entidad organizadora de esta salida, durante cinco horas –desde las nueve de la mañana y hasta las dos–, estas personas se encargaron de retirar hasta 2.500 plumas y, cada una de ellas, aproximadamente, contiene unas 100.000 semillas.

Todos los ejemplares eliminados señalan, serán destruidos, ya que, por normativa, todas las especies invasoras que se eliminan del ecosistema deben ser gestionadas de forma adecuada para impedir su reproducción en otros puntos.

El objetivo de este voluntariado fue limpiar O Grove de esta especie invasora para impedir que prolifere y ocupe un mayor espacio en los paisajes del municipio.

Antes de esta salida de voluntarios fueron los escolares del colegio As Bizocas los que participaron en una jornada de sensibilización destinada a que los escolares conozcan los riesgos de que una planta como esta, que se trata de una especie exótica, invada el terreno de la flora autóctona.

Por último, la iniciativa terminó con el cartografiado de la zonas en las que se encuentra esta planta en la península meca para proceder de nuevo a su extracción a partir del mes de enero, momento en el que la planta carece de semilla y, por tanto, es mucho más viable y seguro su manejo.

Todas estas acciones que se desarrollaron en el municipio meco se enmarcan dentro de la celebración del Día Mundial de la Salud Ambiental, jornada orientada a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y, por tanto, la salud de las generaciones actuales y también de las futuras.