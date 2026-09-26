Montse Betanzos lleva el arte de las colareiras a Madrid

Montse Betanzos, colareira de O Grove Cedida

La colareira de O Grove, Montse Betanzos, continúa homenajeando a sus antecesoras y logra que su arte esté presente en una de las tiendas más emblemáticas de Madrid, la Galería de las Colecciones Reales.

Contar con esta tienda como punto de venta de su trabajo, indica la artesana a través de las redes sociales, significa "comprobar cuánto puede cambiar la mirada sobre un oficio sin que el oficio tenga que dejar de ser lo que siempre fue".

Montse Betanzos, la colareira que ensalzó el oficio y diseña mucho más que souvenirs Más información

Así recuerda que, durante generaciones, las mujeres de O Grove trabajaron las conchas como una actividad "auxiliar, humilde y apenas reconocida".

Y su trabajo, y el de muchas colareiras que todavía se dedican a este arte en la localidad, sigue siendo el mismo. Así, narra "seguimos recogiendo, seleccionando, perforando y trabajando las conchas una a una". Además, continúan haciéndolo desde el mismo sitio, desde O Grove.

Lo que ha cambiado, cuenta, es el lugar que en la actualidad puede ocupar ese trabajo. Es por ello que, verlo, en esta nueva ubicación, rodeado de "arte, patrimonio y oficios que forman parte de nuestra historia" es para Montse Betanzos, "una enorme satisfacción".

Y ese agrado no es solo por ella si no por todas aquellas mujeres que lo hicieron antes "cuando nadie pensaba que este trabajo pudiera llegar hasta aquí".