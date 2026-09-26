Las obras de la calle Hortos la mantendrán cerrada al tráfico rodado

Plano de los desvíos de tráfico en O Grove

Los trabajos para renovar la calle Hortos, en O Grove, obligarán, desde el lunes, al corte total de esta vía al tráfico rodado. De la misma manera, tampoco está permitido el estacionamiento en ninguno de los márgenes de esta carretera.

Es por ello que, desde el Concello, han diseñado una alternativa para circular en coche por esta zona de la localidad. La opción que ofrecen es un desvío por las calles Conde do Grove, Terra de Porto y Pereiros. Así, aquellos conductores que circulen por la calle Alexandre Bóveda tendrán que tomar Conde do Grove para continuar por Terra de Porto y seguir por Pereiros hasta alcanzar la calle O Con. Si partes desde este punto, el trayecto será el mismo pero a la inversa.

Desde el gobierno local no han especificado durante cuánto tiempo se deberá mantener este desvío.

Mejoras

El proyecto para la calle Hortos tiene como objetivo la humanización de la zona. Así, a través de estos trabajos se creará una zona peatonal de unos dos metros de ancho, un carril de circulación y una zona de aparcamiento.

Además, las obras también tienen previsto cambiar la red de saneamientos y de pluviales, así como mejorar el alumbrado que presenta actualmente esta vía.