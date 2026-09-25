Piden entre cinco y seis años de cárcel a tres acusados por la oleada de robos del 2025

Fachada de los Xulgados de Cambados Gonzalo Salgado

La Fiscalía pide entre cinco y seis años de cárcel a tres acusados de la oleada de robos que asoló O Grove en 2025. Los hechos se remontan a los meses de febrero, marzo y abril del año pasado, periodo en el que se sucedieron un total de trece robos en diferentes viviendas particulares y locales de hostelería de la localidad.

Entre los elementos sustraídos –muchos de ellos fueron recuperados tras la investigaciones y posteriores detenciones– existen todo tipo de artículos. Así, en el Escrito de Fiscalía se detalla que, además de dinero en metálico, joyas y relojes, también había diferentes electrodomésticos (freidoras de aire, radiadores o reproductores de DVD) también se robaron herramientas, una guitarra, carteras, extintores, video consolas o figuras de cristal y adornos.

En cuanto a los locales, que entraron concretamente a cuatro los días 21 y 22 de abril, los acusados se habrían llegado el dinero de la caja registradora o incluso los botes de las propinas. En total, la cantidad entre todos ellos superaba los dos mil euros.

Por todo ello se solicita, al primero de ellos la pena de seis años y tres meses de prisión, al segundo, seis años y, al tercero, cinco años y seis meses de cárcel. Además los acusados también deberán indemnizar a las víctimas según el valor de lo robado a cada uno de ellos.

Preocupación vecinal

Los hechos por los que solicitan las penas de cárcel de entre cinco y seis años de cárcel causaron preocupación, durante muchos meses, entre los vecinos y vecinas de O Grove.

O Grove activa un Plan de Acción Inmediato para frenar los robos diarios Más información

Fue por ello que, desde el Concello, se precipitó la puesta en marcha de un Plan de Acción Inmediato que tuvo, como objetivo, reducir los actos delictivos que se repetían, durante la madrugada, en el municipio. Para ello, el alcalde, José Cacabelos, solicitó el apoyo de la Guardia Civil, convocó de manera urgente una Xunta Local de Seguridade, solicitó refuerzos para aumentar la presencia policial durante el turno de noche y, a su vez, activó una campaña de concienciación y colaboración ciudadana.

De la misma manera, el gobierno local estudió la posibilidad de implementar sistemas de videovigilancia en diferentes puntos de la localidad como medida de disuasión para poder poner freno a la ola delictiva que asolaba O Grove durante esos meses.