O Jato Meco denuncia disparos contra las colonias y exige que las autoridades investiguen

Una colonia de gatos de O Grove Cedida

La asociación O Jato Meco denuncia, haciéndose eco de vídeos aportados por vecinos de la localidad, que se han producido disparos contra los gatos que forman las colonias callejeras.

Desde la entidad aseguran que no se trata de un “hecho aislado”, si no que residentes en la zona de Peralto, indican que estos disparos se llevan sucediendo “desde hace meses e incluso años”.

O Jato Meco recuerda que los gatos que habitan en las calles de O Grove están protegidos por ley es por ello que, señalan, no pueden permitir que “alguien les pueda estar disparando con impunidad”.

Para esclarecer lo que está ocurriendo, desde la asociación piden a los vecinos y vecinas que si han presenciado hechos similares o tienen cualquier información se pongan en contacto. De la misma manera, solicitan la intervención de las autoridades para investigar estos hechos.

Gato superviviente

Una cuestión similar fue denunciado hace escasos días por una familia de Vilaxoán, en Vilagarcía.

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En ese caso, detallaban los propietarios de un gato casero que había sido herido en dos ocasiones con una escopeta de balines en la zona de San Cibrán, concretamente en una calle sin salida.