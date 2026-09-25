Las vespas y lambrettas ya están preparadas para el Marisco

Presentación del cartel de la XI Xuntanza Intercional LamVrespas

La décimo primera edición de la Xuntanza Internacional LamVrespas ya tiene todo preparado. Tras semanas de preparación, la organización, presenta un cartel que, un año más se unirá a la celebración de la Festa do Marisco que se celebra en el municipio desde el uno al doce de octubre.

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Las actividades arrancan el sábado 3, momento en el que comenzarán a llegar las primeras motocicletas a O Grove. La concentración tendrá lugar en la Praza de Arriba, punto desde el que partirán para llevar a cabo una pequeña ruta nocturna a través de las calles mecas que contará con una pausa de hidratación y pinchada. La jornada terminará con el concierto de Ocean Colour Scene.

El domingo se abrirá la recepción para la Xuntanza frente a las puertas del Concello y se entregarán los kits de bienvenida y acreditaciones a los participantes. Las vespas y lambrettas estarán aparcadas en la Praza do Corgo hasta las once. A partir de ahí comenzarán a rugir los motores para recorrer las distintas calles de O Grove hasta volver al mismo punto de partida.

Al término, las personas inscritas tendrán un pincho ofrecido por la organización, se sortearán diferentes regalos -entre los que se encuentra una Vespa NK Primavera 25- y se entregará un reconocimiento a los clubs que formaron parte de esta iniciativa.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar en este evento pueden inscribirse a través de la estrenada web de la organización www.lamvrespas.com. El plazo es hasta finales de mes o hasta que se cubran todas las plazas disponibles.

El precio es de 25 euros por persona para aquellos que no son socios del club y, de diez euros, para los que sí lo son.

Esta cantidad incluye, además de la inscripción para la Xuntanza, una mochila, una camiseta, un chaleco, una pegatina, un imán y muchas otras cosas más. Incluso una rifa para participar en el sorteo de la motocicleta que se hará el domingo sobre las 14:30 horas.